【11.15．新界直播】防暴上水施放催淚彈　中大疑儲汽油彈車爆炸

反修例風波持續升溫，過去四日網民接連發起「黎明」、「破曉」、「晨曦」及「曙光」三罷行動，全港各區烽煙四起。今日（15日）網民再發起「旭日」行動，連續第五日延續三罷，堵塞各區交通。一直留守中大的示威者，凌晨3時及6時，兩度召開記者會，表示今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時，並要求政府答應釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會，否則會重新堵路。 【22：36】上水：有人疑在上水新都廣場附近向警方投擲汽油彈，警方隨後施放幾枚催淚彈驅散人群。有附近市民不斷與警方對罵，警方其後再次從天橋上射放催淚彈。 【21：21】中大：二號橋橋頭一輛示威者停泊的車輛被示威者點火，其後傳出至少二十下爆炸聲，火舌有兩層高，冒出大量濃煙。據悉該車上放置了不少爆炸品及汽油彈。

【22：36】上水：有人疑在上水新都廣場附近向警方投擲汽油彈，警方隨後施放幾枚催淚彈驅散人群。有附近市民不斷與警方對罵，警方其後再次從天橋上射放催淚彈。

示威者重置路障 吐露港公路再次全封

【21：35】中大：有消防員到場撲滅火勢。

【21：21】中大：二號橋橋頭一輛示威者停泊的車輛被示威者點火，其後傳出至少二十下爆炸聲，火舌有兩層高，冒出大量濃煙。據悉該車上放置了不少爆炸品及汽油彈。

【21：04】對於吐露港公路再次被堵路，警方指「暴徒」出爾反爾，並在下班繁忙時間罔顧民生予以強烈譴責。警方呼籲香港中文大學校方應該履行相關承諾，回復社會安寧和交通秩序。

【20：53】吐露港公路中文大學一帶現場傳出一聲爆炸聲，並冒出大量濃煙，但防暴警未有理會，並登上警車離開。

【20：45】示威者再往吐露港公路路障扔汽油彈。警察向停泊在吐露港公路的車輛照射電筒，並開咪指示車輛離開，其後又以電筒照射二橋上的示威者。

【20：38】吐露港公路上有數架私家車嘗試衝破路障，其後數輛車跟隨，隨後有示威者向吐露港公路扔汽油彈阻擋車輛去路。

【20：33】 中大示威者稱，政務司司長張建宗於今日稍早前的記者會中無法保證今屆的區議會會順利進行，所以再次發起堵路行動。目前在吐露港公路上仍有不少市民站在公路上等待。示威者亦不斷以大聲公勸喻站在路上的市民盡快離開。

【20：23】吐露港公路南行線路障位置再有多架警方「豬籠車」駛到。

【20：13】一輛衝鋒車駛至吐露港公路南行線路障位置，有數名警員下車視察。

【20：04】有吐露港公路上的巴士乘客下車步行，有人沿吐露港公路往大埔方向行，亦有人橫過吐露港公路，前往科學園路行人路。

【19：46】示威者不斷以揚聲器向車輛指示「調頭離開」，並指：「對唔住呀，要怪就怪張建宗啦！」

【19：40】示威者用水馬、樹木等重新封路，有車開始調頭離開。

【19：35】吐露港公路南北行車線再次全封。

【19：33】吐露港公路沙田方向一條今朝開通的行車線被封，示威者重新設置路障，有示威者稱「因為張建宗唔答應我哋要求。」

有乘客沿吐露港公路往大埔方向行，亦有人橫過吐露港公路，前往科學園路行人路。（余睿菁攝）

【1622】科大：科大生周梓樂悼念會於下午3時30分開始。科大賽馬會大堂中間有約200人聚集。現場有學生代表及袁天佑牧師輪流發言。現就讀科大機械及工程系二年級的何同學今日出席悼念會，她指自己雖不認識周同學，但相信周同學在天之靈，一定會與悼念會的各位同在。她又指，今日的悼念會雖然只許科大教職員及學生參加，但有心參與悼念會的市民，亦可向保安登記。

【1602】科大：科大學生周梓樂早前於將軍澳尚德停車場停車場墮樓離世，科大學生會於今日下午3時在科大校園內舉辦悼念會。悼念會開始，科大校外有警車停泊，車上有4名防暴警。

【1526】中大：校長段崇智發出公開信，指大學的運作受到嚴重影響，要求所有外來人士即時離開中大。 段表示：「大學是求學問的地方，而不是解決政治紛爭，甚至是製造武器、使用武力的戰場。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，我們須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機。」

【1449】大埔：外號「大波Man」、前警員石房有等人在吐露港入口單車徑聚集。

【1433】中大：有學生收到來自「一群留在中大的老師和職員」的訊息，指希望下午3時於龐萬倫學生活動中心與學生會面。

吐露港公路準備通車 示威者：6時已清路障 警：努力開通

經過兩日封閉，吐露港公路中午開通，來回各開一條快線行車。（黃偉民攝）

+ 3 + 2

【1315】中大：有巴士通過吐露港公路；另外，部分示威者收拾物資，準備離開。



【1227】中大：警方表示鑒於吐露港公路今早仍然被堵塞，為保障市民和道路使用者的行車安全，警方已經與其他政府部門合作清理路面玻璃碎等雜物，暫時已經完成清理吐露港公路南北行各一條行車線，恢復交通。吐露港公路南北行部分行車線已經開通。警方呼籲任何人不要投擲任何硬物或作出威脅道路安全的違法行為。警方提醒道路使用者駛經有關道路時仍須多加留意路面情況，小心駕駛。



【1219】中大：吐露港公路北行線快線亦有車輛通過。

【1215】中大：吐露港公路南行線快線開通。至於北行線有一輛交通電單車通過，相信將會通車。



【1110】中大：一輛外賣電單車進入吐露港公路，向示威者展示有公司標誌的外賣袋示意，然後被警察截查。



【1056】中大：警方指正努力開通吐露港公路部分行車線，稱示威者聲稱今日凌晨約6時有會開放吐露港公路南北行車線各一，短暫恢復道路交通。但事實上，路面上仍然滿佈雜物玻璃碎等，嚴重威脅道路使用者的安全。當政府相關部門試圖清理路障時，示威者繼續用弓箭、硬物等指嚇外判工作人員，嚴重威脅他們的人身安全。警方正盡最大努力與其他政府部門合作清理路障，務求短時間回復交通。



【1047】中大：吐露港公路往新界方向已經清理，工程車在往九龍方向快線放置雪糕筒。示威者強調今早6時許已經清理來回快線障礙物，只是政府封路導致駕駛人士未能使用。

【1035】中大：工程車向二號橋方向行駛，工人在路面放下雪糕筒，未知是否為開通吐露港公路作準備。



【1026】大圍：搜查沙田濾水廠的警員收隊離開。



【1024】中大：交通警員抵達吐露港公路往新界方向，包括三輛警車及一輛工程車，示威者大為緊張。



【1015】大圍：十數名防暴警員在沙田濾水廠附近路軌搜查，數名港鐵職員協助，約9時半起逗留約15分鐘，未發現扔汽油彈人士，亦無檢獲物品。

東鐵全線停駛 防暴警員進入大圍站

+ 4 + 3 + 2

【0935】大圍：就早前九龍塘站被投擲汽油彈，防暴警員到徑口路、沙田濾水廠附近路軌搜查。多名港鐵職員在場了解情況，有職員手持滅火筒。消防8時32分接報，九龍塘站發生二級火，起因有可疑懷疑有汽油彈，毋須疏散無人受傷。



【0922】中大：現場消息有防暴警員到達崇基學院，其後離開。



【0859】大圍：防暴警員進入大圍港鐵站月台。

【0834】港鐵：由於示威者在九龍塘站投擲汽油彈及進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，現時東鐵綫紅磡至火炭亦要暫停服務，即全東鐵綫已沒有服務



【0735】中大：吐露港公路南行，有電單車駛過。



【0722】中大：運輸署指吐露港公路近香港中文大學(來回方向)仍然封閉。

中大示威者表示，今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。（劉定安攝）

【0610】中大：另外數名示威者，再就凌晨3時的記者會進一步交代，表示「五大訴求」是一直以來的目標，而重開吐露港公路的訴求，是要求政府答應釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會，若24小時內沒有回應，會重新堵路。

【0530】中大：示威者表示，將於早上6時再開記者招待會，交代商討後最新方案。

【0521】中大：學生會澄清，在凌晨3時舉行的示威者記招中，並無學生會成員出席。學生會知悉該三名示威者有關開放行車線等行動計劃，過程中有提出相關質疑，惟謹遵「無大台」之行動原則，尊重前線決定，但並無出席記者會及發表共同聲明。但從未知悉及同意有關區議會選舉等相關行動訴求。聲明指幹事曾於15日晚上召開緊急大會與校內外人士商討去留，惟未得到任何結論。二橋示威者代表首次接觸學生會代表時，表示已與其他各中大防線之手足達成共識，亦已經聯絡了傳媒代表，而學生會代表約半小時前被知會相關共識。

【0315】中大：示威者召開記者會，對市民造成不便致歉，並表示今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時，同時要求政府承諾區選如期舉行。其後示威者往公路清理路障。