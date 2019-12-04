【年近歲晚】可疑男運頭塘邨偷土地公利是　街坊：前年試過俾人偷

大埔運頭塘邨近日出現可疑人，有網民上載一片段，拍下一名中年男子於運頭塘邨一大廈內偷取土地公利是，其後迅速離開。有消息指，事發位置為運頭塘邨運臨樓。今（4日）記者到場視察，不少單位門前均放有拜祭土地的香爐，惟不見疑人於走廊徘徊。有街坊表示，過往過年均會放利是在門前土地公的香爐，「大概一、兩毫，利利是是咁。」但前年新年放置於香爐後，發現有人偷取利是，便未有再擺放，不過她對邨內的保安仍抱有信心。

根據網上片段可見，事發於今（4日）凌晨12時許，一名身穿黑色外套的男子於走廊徘徊，左顧右盼，其後於一單位門外蹲下，將土地公香爐上的牌拿出，並取走土地利是。之後再沿樓梯離去。

陳小姐表示，已居住運臨樓20年，以往過年均會放利是在門前土地公的香爐，「大概一、兩毫，利利是是咁。」但前年新年放置於香爐後，發現有人偷取利是，便未有再擺放。（陳蕾蕾攝）

運臨樓門口設有安全密碼，大堂亦有保安常駐，住客出入需輸入密碼，門口亦同有告示指基於保安理由，出入需輸入密碼，但仍不少住戶可跟隨其他人進入。現場可見不少單位門前均放有拜祭土地的香爐，但逗留期間不見有可疑人於走廊徘徊。

街坊前年被偷土地利是 至今未有再擺放

居於8樓的陳小姐表示，已居住運臨樓20年，以往過年均會放利是在門前土地公的香爐，「大概一、兩毫，利利是是咁。」但前年新年放置於香爐後，發現有人偷取利是，便未有再擺放。她又認為運頭塘邨安全，居住多年未有發現過可疑人出沒或徘徊走廊，只是不時有住戶「行上行落一層會經過走廊」，未有聽聞過相關事件。