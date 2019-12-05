【鋼板圍城】商戶圍板工人裝備不足易釀意外　工權會促三方監察

今年6月至今，因反修例引起衝突不斷，根據警方統計，本港6月至今有超過900宗示威。在衝突期間，示威者會破壞中資銀行、發表反對示威言論等的商店。櫥窗被打破及塗鴉，部分商店及銀行分行因而暫停營業，或以鋼板圍封加強保安。前日（3日）大角咀一名25歲男工在使用手推木板車運送逾噸重鋼板期間因工受傷，現時情況仍然危殆。據了解，該男子正前往附近一間銀行，進行加裝鋼板的工程。工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文表示，曾多次目擊各圍封工程期間未有提供適當個人防護裝備予工人，容易釀成意外。

為了加強保安，近日多間商舖均以鋼板圍封，防止遭人破壞。蕭倩文指，一塊鋼板重約250磅，即使三至四人進行磅運，亦有一定重量。鋼板安裝時亦需以燒焊加固，工序時間較一般長，加上進行商戶工程時要求快，所以工人常因「貪方便」，未必做足安全措施，承辦商亦未必有提供足夠設備，令發生意外的風險大大提高。蕭倩文表示，早前在藍田目睹有工人在切割鋼板時，沒有佩戴合規格的護目鏡及面罩，過程驚險，遂上前提醒。「另外都係旺角見過有工人係個2米高嘅位清玻璃，但係工作台欄杆只去到小腿位，又冇安全帶，好危險！」

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促僱主、勞工處及公眾三方合作監察

蕭倩文認為，要確保工人工作安全，需要僱主、勞工處及公眾三方合作。僱主及承建商方面，需按照安全條例，確保提供適當及合規格的防護裝備、工具等，如在運送鋼板及木板期間，向工人提供合適的運送工具及吊運設備；勞工處方面，蕭建議應加強監察，並盡快處理投訴個案。至於公眾方面，應一同監察，若發現有工人未有配戴乃護裝備時可上前提醒，保障工人。

男工人運送鋼板跌倒 被洗街車撞倒危殆

前日（3日）早上9時許，一名男工人以手推車運送6塊鋼板，途徑大角咀萬安街時失平衡跌倒，遭一輛洗街車撞倒，倒卧車尾，上半身受傷，陷入昏迷，至今仍然情況危殆。據了解，該批鋼板共有6塊，每塊約5呎乘4呎，估計重約1噸，用作附近一間銀行的防煙門工程。