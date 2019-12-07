【大埔老照片】170張相展出昔日大埔風光　老街坊到場緬懷往事

香港由小漁港發展成大城市，市內變化迥然不同。大埔老街坊朱森於5年前在Facebook開設了一個名為「大埔老照片」的群組，與各位大埔街坊分享今昔之別。短短5年，已有過萬人加入。而今（7日）朱森在仁愛堂一活動中，展出了近170張大埔區內的新舊照片，包括網友投稿的的相片，不少街坊到場支持，一同回味往事。

自20多歲起，朱森就開始手執相機，學習拍照。「我屋企係個大家族，最初都係影吓屋企人，漸漸先影大埔景色。」朱森是一個「土生土長」的大埔人，他指，多年來目睹大埔的變化，難免心酸。「最唔捨得係我以前屋企，我以前住圍村，屋企有個農場。不過宜家已經變咗高樓大廈。」是次展覽，朱森特意製作一對比照，分別以60、70年代的黑白照及近年彩色照合成，看到兩個世紀的不同，相映成趣。

（腖諾希攝）

展覽未正式開始，已吸引不少街坊到場，不難感受到他們的雀躍，亦紛紛討論。「原來我屋企以前係咁。」、「呢個位以前有間戲院㗎！」朱森表示，大埔曾有過3間戲院，不過都相繼結業，「好可惜，執咗之後到宜家未起返間。」

獲中學同學捧場 細味當年

活動期間，朱森中學同學張女士特意到場支持。她指，看到舊相令她憶起往事。「以前我哋成日去酒樓飲茶，點心紙唔使吸印仔，直接數籠數。之後我哋次次都會偷偷地掉一個蒸籠，等平啲，好好笑㗎！」她續指，以往區內戲院林立，仍提供「工餘場」，「放工時間去睇戲，幾毫子咋！」張表示，多年內，區內變化偌大，不過仍未有一個屬於大埔的大會堂，張感可惜。「區內起咗好多樓，人口又多。如果有個大會堂，好似今日呢個活動都可以係入面舉行，等街坊可以多一個場地用。」