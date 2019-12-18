反修例運動影響　新聞博覽館取消多個導賞團　副主席：未收支平衡

香港新聞博覽館開幕至今一年，先後舉辦六個專題展覽，吸引逾五萬人次參觀。新聞博覽館副主席陳淑薇指人數比預期中的七萬人次少，又稱受反修例運動影響，8月至10月有31團導賞團取消。由於博覽館以自負盈虧方式營運，陳淑薇表示過去一年博覽館的收入，不足以支付營運經費，「對能否繼續營運下去感到戰戰兢兢」。

受反修例運動影響 31導賞團取消

新聞博覽館於去年12月5日開幕，至今逾一年。過去一年有逾五萬人次參觀，當中包括幼稚園學生至大學生、長者及傷健共融人士。陳淑薇指，開幕初期預計參觀人次可達七萬，惟最終比預期少，相信是受反修例運動影響。她指，8月至10月期間，有31個收費賞團取消或改期，又有30場公眾導賞團無人報名，另有5日因安全理由需提早閉館。

香港新聞博覽館開幕至今一年，過去一年，有逾五萬人次參觀，包括幼稚園至大學生、長者及傷健人士等。（黃桂桂攝）

營運困難 陳淑薇：入不敷支

營運經費方面，陳淑薇表示：「我們獲政府資助進行活化工程，自去年開幕後，政府以每年一元象徵式租金租場地予我們營運。但博覽館此後需自負盈虧，政府不再提供資助，我們的營運只能依靠個別團體、收費導賞團、新聞體驗館及紀念品店。但博覽館每年運作費用約需900萬元，而過去一年的收入並不足以支付營運經費，對能否繼續營運下去感到戰戰兢兢。」

博覽館現為免費入場，為解決營運困難，陳淑薇指會考慮開辦收費講座、大力推廣紀念品，但暫時不會考慮收取入場費，「博覽館設立的目的，是想透過新聞報道及事件，反映香港的歷史脈絡，讓公眾了解香港如何由一個小漁村變成今天的國際金融中心。因此想每一位市民都可以入內參觀、了解。」

陳淑薇：「博覽館每年運作費用約需900萬元，而過去一年的收入並不足以支付營運經費，對能否繼續營運下去感到戰戰兢兢。」（黃桂桂攝）

博覽館由1841年香港第一分報紙說起，當中經歷過活字印刷「執字粒」的階段。（黃桂桂攝）

以專題形式展示反修例運動 蘇鑰機：運動前所未有

除了十二個常設展區外，博覽館過去一年先後舉辦六個專題展覽，包括2008四川汶川地震、2008北京奧運馬術比賽、「五四運動」一百年、「六四事件」三十年、內地採訪七十年，以及香港貿易發展。

被問到會否以專題形式展出反修例運動，展覽策劃委員會主席蘇鑰機教授表示：「肯定會做。這場運動是前所未有的，是香港的大事，當然會作專題展出，但要睇時機。」陳淑薇補充指，相信要待風波過去，再花時間沉澱、整理，才能公正、客觀地把反修例運動以專題形式展現出來，「在未搜集到完整資訊前不會貿然展出，因此相信不會在這一兩年內完成。」

被問到會否以專題形式展出反修例運動，展覽策劃委員會主席蘇鑰機教授表示：「肯定會做。這場運動是前所未有的，是香港的大事，當然會作專題展出，但要睇時機。」（黃桂桂攝）