【渡輪消息】香港仔長洲渡輪元旦起停航　乘客不捨　船員：變歷史

「變成歷史嚕，變成歷史嚕！」開辦逾四年、來往香港仔至長洲的渡輪航線自元旦日起停航，船員不禁唏噓，更擔憂老人家交通不便。翠華渡輪證實，除夕（31日）晚上10時45分由香港仔碼頭開出尾班船，自此市民需改乘來往中環及長洲的航線，乘客稱日後來行程需多花兩小時。航線營運最後一天，10名乘客在香港仔碼頭乘搭候尾班船，與船員一同作別「香港仔—長洲」航線。

有關航線由翠華船務姊妹公司翠盈船務於2015年起營辦，開辦約四年，每日約開八班船，假期則增至14班，平均每日載客量僅500人，四年來長期虧蝕。運輸署早前表示，營辦航線的船務公司經營虧損，提出停辦通知，署方在2019年10月及12月兩次邀請有興趣人士遞交競投興趣表達書，以延續該渡輪服務，惟兩次均沒有收到表達意向書。發言人指，如將來有營辦商有興趣經營此渡輪航線，可以提出申請，運輸署會按既定程序考慮申請。

「老人家買餸唔方便」

除夕晚上10時45分，航線的指示牌及船期表早早拆下，尾班船於由香港仔碼頭開出，3名船員隨同下，約10名長洲居民最後一次搭乘此航線歸家。船員布先生服務該航線三年半，他慨歎：「未知去邊，太遠都唔做！」他指，平日主要是香港仔及長洲居民出入搭乘，停航後居民不便，「冇咗條線，啲老人家買餸唔方便，返工、返學（交通時間）差好遠，因為喺中環兜個大圈！」但平日客量少，節日客量才會較多人搭入長洲，例如清明節、太平清醮到北帝廟、搶包山等。停航後，他將調往其後航線，家住香港仔的他坦言：「未知去邊，太遠都唔做」。

布先生服務航線三年半。（魯嘉裕攝）

長者到南區探子孫、看醫生 子：依家變咗邊度都唔使去

漁民楊先生居於香港仔，母親則居於長洲，四年來依靠此航班往來。他表示，南區多長洲移民，長輩則留在長洲，長輩平日會到出香港仔飲茶、探子女探孫及看醫生，停航後需搭船到中環，再於碼頭或交易廣場外轉乘巴士，他指，此航線班次每小時一班，但到中環搭巴士要考慮塞車及遷就船期等問題，預料交通時間需多兩小時，「啲老人家辛苦咗，好似我阿媽咁，平時連香港都唔願去，依家變咗邊度都唔使去。」

楊先生（圖右）憂日後交通不便，居住長洲的母親更少外出。（魯嘉裕攝） 「好多人都唔捨呢條船！」 楊先生指，此航線由朝早6時10分到晚上11時45分收船，「一隻船不停咁走」接載居民，「好多人都唔捨得呢條船！」可惜即使長洲鄉事委員會協助爭取，仍因乘客太少虧損累累，政府又不補貼，被逼無奈停航。