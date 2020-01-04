佐敦北重置垃圾桶無期　滿街垃圾 　區議員：食環話市民都習慣啦

佐敦北候任區議員何富榮早前發現，區內垃圾桶都被食環署人員收起，被囤積於白加士街垃圾站內，惟重置垃圾桶無期。昨（3日）油尖區議員與油尖區食環負責人首次會面，反映區內環境衛生問題。何富榮透露，會議中再次查詢區內垃圾桶不足引起的衛生問題，不過他指食環署職員用多個理由推搪，包括「市民都習慣啦」、「遲啲垃圾徵費都冇咁多垃圾桶」等，疑減低區內缺乏垃圾桶的影響。

佐敦北候任區議員何富榮（左二）與其他油尖區議員昨（3日）與油尖區食環負責人會面。（何富榮提供） 何富榮表示，食環負責人指，經過一輪風險評估後，基於公眾安全理由暫時仍然未有重置區內垃圾桶的計劃。續指，早前因示威活動，50至60個垃圾桶損毀，又指，此舉為政府多個部門共同決定，因此決定全數收起，以垃圾袋取代。何富榮認為，佐敦北部分街道無疑有機會成衝突地點，因此他建議先在非頻繁發生衝突的街道外重置垃圾桶，惟遭食環負責人拒絕。更以「市民都習慣啦」、「遲啲垃圾徵費都冇咁多垃圾桶」為由拒絕。

垃圾袋附近有不少大型垃圾，無疑影響街上衛生情況。（何富榮提供）

何富榮補充，食環負責人表示，願意與區議員多加溝通，如發現某些街道的垃圾袋經常爆滿，會安排清潔工在那些街道加多一個垃圾袋，惟未有表示會否頻繁清理某些區域。何富榮認為，中西區亦曾面對同樣情況，收起垃圾桶只會影響街道衛生，不過中西區現已重置垃圾桶，何希望有關部門能盡快解決佐敦北的垃圾桶問題，以保持環境衛生。