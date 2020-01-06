反修例運動開始後，有人提出「黃色經濟圈」的概念，同消費戰的方式將抗爭帶入日常生活，而食環署早前宣布今年農曆年宵市場將不設乾貨攤位後，多區更出現民間自發籌辦的年宵活動。大埔區有街坊自發籌辦的「和你宵」活動，雖然舉辦的地點偏遠，但籌備團隊成員指，將提供接駁巴士接載居民，而現時亦已收到30多個攤位申請。

「大埔和你宵」籌備團隊成員之一的Bosco指，早前有人宣佈籌辦「和你宵」活動，街坊在通訊軟件群組中提出，大埔會否也可以舉辦同類年宵後，不少人均表示興趣，才促成這次的活動。將於1月22日(年廿八)至24日(年三十)舉行的「大埔和你宵」，團隊雖於12月初才在社交平台上公布有關計劃，但至12月29日、第一階段檔主招募完結，初步已收到30多個申請，當中以乾貨攤位為主。

「大埔和你宵」籌備團隊成員之一的Bosco指，上月底完成第一階段檔主招募，初步已收到30多個申請，當中以乾貨攤位為主。(大埔和你宵Facebook)

年宵將於大埔近康樂園的忘憂農莊舉辦，地點並不「就腳」，或鄰近市中心，Bosco亦指有擔心地點偏僻會影響人流。他解釋選址時指，市中心位置大多是政府場地，較難申請籌辦年宵：「康文署的地方要提早3個月申請，時間上不足夠，而房署場地不可進行金錢交易，這樣較難處理。」後來團隊向區內大型Party room入手，碰巧現時落實的地點能提供戶外場地，場主亦答應租出地方，故敲定於該處舉辦。

為解決地點較遠的問題，Bosco表示將為前往的市民，提供每小時一班接駁車輛，來往大埔市中心範圍和年宵地點：「初步構思會有3個站，往新達廣場、大埔中心及太和站一帶。」他表示，暫時收到的反應不錯，甚至已有區議員聯絡團隊，提出包車接載居民前往。Bosco指，希望「和你宵」活動可為有興趣的「黃店」提供參與年宵的機會，壯大黃色經濟圈之餘，亦希望可同化「藍店」。

Bosco指街坊對年宵的反應不錯，甚至已有區議員聯絡團隊，提出包車接載居民前往。(資料圖片)

大埔和你宵

日期：2020年1月22 至1月 24日（農曆年廿八至年三十）

時間：12：00 – 22：00 (22&23/1)

12：00 – 00：00 (24/1)

地點：大埔忘憂農莊 （新福記園）