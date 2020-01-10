新城市廣場屢鎖走火通道　火警恐逃生無門　消防：正採取執法行動

近日有網民發現沙田新城市廣場一期職員以鐵鏈將多條走火通道、樓梯緊緊鎖上，擔心一旦發生火警，商場內的顧客難以逃生。市民多番向消防反映，豈知消防巡查時，商場職員便應要求解鎖，消防撤退後又再故態復萌，結果在網上爆料。消防則回應指，過去兩周接獲兩宗投訴，曾巡查上址7次，發現7條出口曾被上鎖，現正向有關負責人採取執法行動。

新城市廣場多條走火通道被鐵鏈鎖上

近日有Facebook專頁「HelpNewTownPlaza」發文指，有市民發現沙田新城市廣場一期地下多條走火通道的鐵閘經常被商場職員以鐵鏈鎖上，市民根本無法使用通道出入。最可怕是，倘若遇上火警，鐵鏈會妨礙商場顧客逃生，恐會搞出人命。該市民表示，去年12月30日曾聯絡消防局去巡查上址，惟消防員調查後稱沒有問題。誰料到31日晚上發現情況沒有改善，通道仍被鐵鏈鎖上，該市民遂再次向消防投訴，並直言「火燭鎖埋死人㗎」，更形容當消防員到場巡查，「職員攞鎖匙解除鐵鏈」。

市民投訴多次 商場未有改善

以為事件就此告一段落？豈知踏入2020年元旦第一個上午，市民已經發現商場職員故態復萌，遂在網絡報料公開事件，結果帖文引來過千網民給予「嬲嬲」表情。網民批評，商場有關安排漠視消防條例，即使向消防作出投訴，商場仍不作理會罔顧市民安全，即使多次反映、聯絡消防處投訴，商場仍未有改善，對附近居民民構成危險，漠視生命安危。另外，有市民同樣發現新城市廣場一期3樓平台連向平台花園的逃生途徑，亦被職員以鐵鏈鎖上，一旦有火警，商場顧客實在難以疏散到安全位置。

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商場棄用鐵鏈 改用膠帶圍封

記者事後到新城市廣場一帶巡視，發現專頁所指的多個走火通道鐵閘已沒有被鐵鏈鎖上，鐵閘的門鎖亦能夠如常開關。假如遇上火警，商場顧客仍可從內打開鐵閘離開。惟鐵閘上卻張貼一張通告，內容指工程進行中，呼籲使用其他通道。

另外，商場雖然放棄使用鐵鏈，但職員卻以膠帶在通道外圍圍封，途經市民無法使用樓梯。而其實樓梯能夠連接商場三樓一個平台花園。商場張貼的通告解釋，有關通道及平台花園正進行改善工程，所以圍封通道，預計於6月竣工。記者隨後走上平台花園，亦發現有戴安全帽的工人在維修。

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新城市廣場：曾暫時封閉通道 工程逐步完成大部分設施已投入服務

新城市廣場回覆指，商場的設施進行維修工程期間，為了確保在場人士的安全，服務處曾暫時封閉相關通道，防止顧客及行人意外進入工地範圍，以免發生危險。由於部分商場設施早前受到破壞，需要進行緊急維修，服務處亦已於有關設施的周遭加上告示，以提醒在場人士小心安全。隨著工程的逐步完成，大部分設施在確保安全的情況下已重新投入服務。

消防接兩投訴 巡查7次發現7條出口被上鎖

消防處回覆指，由2019年12月24日至今年1月7日，處方共接獲兩宗有關新城市廣場一期走火通道被鎖上的投訴。首宗投訴指，新城市廣場一期地下的走火通道被人鎖上。消防人員在去年12月30日接獲投訴後，隨即於當日、12月31日及今年1月1、2、3及4日到上址合共進行七次巡查。人員於12月31日的巡查中，發現有一條樓梯的出口位置被上鎖；經進一步巡察後，發現新城市廣場一期地下合共有七條樓梯的出口位置被上鎖。商場負責人在消防人員要求下，已即時解鎖。在今年1月2、3及4日的跟進巡查中，消防人員發現上述的七條樓梯，再沒有被上鎖。

消防處：現正向有關負責人採取執法行動



另外，消防處於本年1月3日接獲第二宗投訴，指新城市廣場一期三樓有逃生途徑被鎖上。同日，消防處派員到上址進行巡察，期間發現新城市廣場一期三樓一間店鋪外的出口門被鎖上。應消防處人員要求，負責人已即時解鎖。消防處現正根據香港法例第95F章《消防(消除火警危險)規例》向有關負責人採取執法行動。