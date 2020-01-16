【中西區區議會】鄧炳強出席　50人揮國旗撐警　梁國雄李偲嫣對罵

今日下午2時，中西區區議會舉行第二次大會，會議議程第6項為「警務處處長與中西區區議員會面」，時間約60分鐘。今次是鄧炳強上任以來，首度以警務處處長身份出席區議會，與區議員討論區內治安及反修例運動期間的衝突等問題。下午近1時，在開會地點海港政府大樓地下，已有近50人排隊輪候區議會旁聽公眾席，當中多數人手持國旗及區旗，並高呼「阿Sir加油」。

下午近1時，中西區議會開會地點海港政府大樓地下，已有大批人士排隊輪候區議會旁聽公眾席。（李穎霖攝）

新一屆區議會會期展開，多個區議會都計劃成立工作小組、委員會或者辦聽證會，跟進區內治安及反修例風波中警察失職等問題，大埔區議會早前已成立了「保安及政制小組」。今日警務處處長鄧炳強首次出席中西區區議會，與區議員討論區內治安及反修例運動中的衝突等問題。據知，鄧炳強下周三（22日）下午亦會出席荃灣區區議會會議，當日有多個議程涉及警方，估計鄧炳強只會出席第一項議程，與區議員交流。

約50人輪候旁聽席 揮動國旗撐阿Sir

下午1時，在中西區議會開會地點海港政府大樓地下，已有近半百人士排隊輪候區議會旁聽公眾席。排隊期間，不少人揮動國旗及區旗，高呼「阿Sir加油」，並展示「一哥止暴有良方」等標語。現場未見防暴警員，但有十多名軍裝警員在大樓地下、示威區、附近天橋及出入口維持秩序，軍裝警中亦有旗手。

親中示威常客傅振中一度叫手持國旗及區旗的人士，大叫口號，並為他們拍下影片，他向記者表示，該些人士並非團體，只是在通訊軟件群體上得知「一哥」今日會出席區議會會議，故特意前來。傅振中又指，有關人士皆是香港人，並非特意從內地來港，惟記者發現部份排隊輪候公眾席的人士操普通話。外號「大波Man」、曾任警員的石房有亦有到場支持。

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下午1時半，大批撐警人士轉往大樓另一邊入口的示威區繼續叫口號，輪候公眾席的隊伍只有30多人，當中未中有人手持反對警暴的標語。示威區其後有撐警人士突然將印上許智峯相片的標語，放在地上踐踏。

梁國雄收集1.2萬市民簽名「抗警暴，反加薪」

社民連梁國雄、黃浩銘及古思堯隨後到場，掛起「抗警暴，反加薪」的橫額。梁國雄指，早前收集逾一萬二千個市民簽名，反警隊加薪及要求重組警隊，希望稍後將簽名交予鄧炳強。期間有撐警人士指罵社民連成員，並一度走近破壞社民連直幡，雙方一度發生爭執，軍裝警員隨即上前分開兩批人士。梁國雄與撐警人士李偲嫣在場對罵。下午2時許，鄧炳強進入大樓之前，接收撐警人士遞交的信件及花束。其後李偲嫣及一批撐警人士陸續離場。

其後社民連梁國雄到場。 （李穎霖攝）

下午2時許，鄧炳強進入大樓之前，接收撐警人士遞交的信件及花束。其後李偲嫣及一批撐警人士陸續離場。 （李穎霖攝）

下午近5時，鄧炳強離開大廈，社民連多名成員被警員組人鏈包圍，未有上前交簽名，期間警方一度取出黃旗，但並未有舉起。梁國雄指，今日未能將收集到的簽名交予鄧炳強，未來會將簽名交予相關部門，希望成立獨立調查委員會，並完成調查後，才討論警察加薪事項。