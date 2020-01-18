【鋼板圍城】楊明燉湯店加裝圍板　出入口開放　客人續光顧

藝人楊明有份投資的燉湯店早前遭爆玻璃，昨更被爆他於荔枝角工廈開設的分店，懷疑無牌經營。今日（18日），有人發現其位於灣仔的燉湯店外圍加設圍板。記者今日到場觀察，發現店舖外全被裝上鐵皮圍板，出入口仍開放，而店內仍有不少食客。

今日，有工人在楊明投資的燉湯店裝上圍板。從相片可見，圍板將店舖出入口圍封。記者中午時段到軒尼詩道的燉湯店現場視察，發現工人為店舖施加工程，以及塗上白色油漆。除了店舖正門，其餘外圍都裝上鐵閘。不過出入口的圍板均被打開，從正門外望進內，發現亦有不少食客。

早前藝人楊明投資的灣仔燉湯店遭爆玻璃，今日可見其外圍加設圍板。（黃偉民攝）

根據《消防(消除火警危險)規例》，設於地下的店舖若裝有鐵閘或閘門，如有人在內，任何時間均應保持鐵閘或閘門開啟，所有逃生途徑不應受阻。

過去半年，不少商舖如吉野家、小米之家及中國銀行等遭到破壞，紛紛在店舖外圍加裝圍板。屋宇署早前回覆《香港01》時指，一般而言，店舖裝修或維修工程涉及豁免審批建築工程，或無須事先獲得屋宇署的批准及同意，而臨時保護設施的圍板亦無須向屋宇署提出申請。

店舖內仍有不少食客。（黃偉民攝）

屋宇署指，如商戶因保安需要，而暫時於舖面豎設臨時圍板作保護，屋宇署一般也不會要求商戶先提出申請。屋宇署補充，如收到有關舖面豎設圍板的投訴，會派員視察，檢視圍板是否有危險或引致逃生通道不足。

藝人楊明一直公開表示支持警方，早前他投資的燉湯店遭人打爆玻璃，昨日又被爆位於荔枝角的另一店舖涉嫌違規，只持有「食物製造廠牌照」而欠缺「工廠食堂牌照」，懷疑違規招待外來食客。