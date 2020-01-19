【山城年宵】西環「長命斜」凝聚社區　市民逼爆正街迎新春

臨近農曆新年，全港各區都有民間自發舉辦「和你宵」應節。西營盤正街斜路一連兩日（18及19日）舉行「山城年宵」，雖然政府在活動前一日（17日）才拒批牌照，令年宵須改以「街站」形式進行，但一條斜度達1:4的「長命斜」亦有約30個「賀年街站」展示揮春及手工藝品。有區議員表示，正街是西營盤的公共空間，應該加以善用，多舉辦活動凝聚社區，「等市民放假唔係只係行商場，去購物」。

「山城年宵」設於西營盤正街，一條大斜路兩旁擺滿攤位，當中有區議員手寫揮春，有人展示手工肥皂、手作精品、手工XO醬等，亦有表演團體獻唱，更有「財神爺」與一眾街坊合照，相當熱鬧，人頭湧湧逼爆正街。

警曾因嘈音介入

有份舉辦活動的中西區區議員張啟盺表示，連日來警方都有派員在現場巡邏，食環署、地政署及民政署都有安排職員駐守，合共約50人，昨日有團體獻唱時，雖然警方一度介入，指有人投訴有嘈音，但活動整體順利運作。

「放假不只商場購物」

張表示，本港有為數不少的公共空間，但部分未被善用，認為有需要舉辦更多活動以活化公共空間，「等市民放假唔係只係行商場，去購物」。張又指出，在正街斜路擺攤其實有不少障礙，但最終效果令人滿意，「大家一齊諗方法克服，其實唔容易，但好多人嚟到都話條街變到好得意」。

「山城年宵」由10多名中西區區議員一同合辦，早於去年12月已入紙申請籌辦，消防署已批出不反對申請，惟食環署近日以「地政總署認為地點不合適」而拒絕批出牌照，最終改以街站及賀年攤位形式慶祝。