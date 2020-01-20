長沙灣天悅廣場空置舖掛滿紙紮公仔　紅色射燈照住超詭異

香港地店舖寸金呎土，竟有人用來掛紙紮公仔？長沙灣天悅廣場1樓一間已空置的店舖，日前被網民拍得舖內掛滿紙紮公仔，天花則有紅色射燈照射，畫面令人不寒而慄。有網民指事件涉及「頂舖」問題，記者今日曾到天悅廣場了解，發現紙紮公仔已被人「解下」放到店舖角落，而對面一間遊戲卡店承認曾洽商租舖，但因價錢及店舖設施問題而告吹。曾租用涉事舖位的另一名租戶則指，該舖有沼氣問題，形容「坐喺度10分鐘都頭痛」，故搬到另一舖位繼續做生意。

原被掛起的紙紮公仔，已被人放回地上。（蔡正邦攝）

原租戶稱因沼氣問題搬走 曾向食環署投訴

曾掛上紙紮公仔及照紅燈的店舖位於天悅廣場145號，門口貼有一張Pepe揮春，櫥窗則有白板寫着「2月份CARDHUB將同各位player初次見面」，相信已有人租用。

長沙灣天悅廣場有多間遊戲機卡店，曾掛上紙紮公仔及照紅燈的店舖位於天悅廣場145號，門口貼有一張Pepe揮春，紙紮公仔已被解下放到牆角，舖內有小量雜物。145號舖對面的107號店專門發售Pokemon（寵物小精靈）遊戲卡，該舖負責人表示，早前145號舖的租戶表示會遷出，曾問他是否想把舖位租下，但經了解後，因租金與舖位的質素問題而決定不租，過程中與145號舖的租戶鬧出不快，相信紙紮公仔是用作向他報復。

另外在facebook的遊戲卡群組上，有關紙紥公仔的照片廣為流傳，一名姓李男子留言承認自己是145號舖的租戶，直言﹕「咁掛下公仔，著下紅燈，又唔會犯法！搞到佢冇生意都好，出下條氣囉。」