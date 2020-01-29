【武漢肺炎】傳嶺大宿舍設隔離房　校方：涉事學生暫住訪客宿舍

武漢肺炎疫情加劇，本港確診個案已增至十宗。嶺南大學日前被指邀請往返內地的同學於校內宿舍接受「自願隔離」兩周。該校學生透露，同層宿生事前並不知情，若隔離者仍與宿生同層，恐增加社區爆發風險。嶺南大學回覆查詢時指，將安排自願隔離往返湖北學生暫住訪客及職員宿舍單人房間。

23日晚，嶺大學生間流傳一張電郵截圖。嶺大學生始知悉，有自願隔離內地宿生在同一幢宿舍內接受隔離。（網上流傳圖片）

與自願隔離同學同層 宿生：隔離，就真係隔籬​

嶺大學生會時事委員會主席潘嘉傑受訪時指，1月23日晚上學生間流傳一張電郵截圖。圖中指嶺大校方將邀請曾往返內地的同學自願隔離，隔離房間將被安排往嶺南大學黄浩川堂宿舍。他指，有居於黃浩川堂的同學也是經消息始知悉，部份接受自願隔離的同學居於同層的宿舍房間。「隔離，就真係隔籬。」他指。

有嶺大學生質疑，嶺大鄰近的倚嶺南庭及屯門醫院相繼出現確診個案，惟校方卻延至最後一刻始停課。（資料圖片）

宿生憂共用公共空間染病 曾向宿生會表憂慮

嶺南大學黄浩川堂毗鄰屯門富泰邨，宿舍低層亦接近嶺南大學商學院的課室。嶺南大學黄浩川堂宿生會接受查詢時指，宿生會及宿生事前並不知有內地宿生在宿舍內接受自願隔離。由於宿舍洗手間、洗衣房及浴室是共用的，不少同學均擔心有機會接觸到病菌而感染肺炎。黄浩川堂宿生會發言人指，由於大部分學生不清楚相關措施，及有關情況，約有十多名宿生曾向宿生會表示憂慮，並冀校方可以推出相關措施，保障宿生健康，如宿生出入時需戴上口罩，量度體溫等。

宿生會：涉事宿生在自己房間隔離

不過，他解釋是由於該名內地生為黄浩川堂宿生，因此網上流傳的「隔離」房間為該宿生的房間，並非黄浩川堂列作所有內地宿生的「隔離」用途。

嶺南大學黄浩川堂毗鄰屯門富泰邨，日前曾有穿防護衣的救護員出現在黄浩川堂附近。（網上圖片）

校方：訪客宿舍用作自願隔離

傳媒日前報導事件後，校方於昨日（28日）發電郵指安排參與自願隔離的學生遷至訪客宿舍。相關電郵亦提及，出入校園人士需探熱，校方亦指將取消面授教學直至2月17日。潘嘉傑指校方抗疫政策兒戲，後知後覺。他又指，校內亦未見明顯加強消毒及衛生，尤其自中大、理大一役後，校方收起校內垃圾桶，目前只剩下垃圾「紙皮箱」。他指鄰近嶺大的倚嶺南庭及屯門醫院相繼出現確診個案，惟校方卻延至最後一刻始停課，質疑自願隔離成效，「病毒已經全中國都係，你靠自願隔離同隔離喺campus係唔夠」，建議校方應考慮強制隔離高風險人士，如近期曾往返中國人士，同時應考慮隔離高風險者至政府安排營區，減低傳播風險。

現時所有由湖北回校而沒有呼吸系統感染徵狀的嶺大宿生，將被安排暫住訪客及職員宿舍（紅圈示）單人房間。（受訪者提供圖片）

嶺大指湖北回校宿生暫住訪客及職員宿舍

嶺南大學今午再向全體師生發電郵指，將在校內宿舍及指定地點向師生及教職員派發口罩。嶺南大學發言人指，現時所有由湖北回校而沒有呼吸系統感染徵狀的宿生，嶺大會安排他們暫住訪客及職員宿舍單人房間，並要求他們於十四天內配戴口罩及每天測量體溫。此項安排與本港其他大學相若。