【武漢肺炎】康美樓播毒惹恐慌　區議員籲勿針對Y2型：喉管是元兇

青衣長康邨康美樓先後有住戶確診武漢肺炎，疑病毒經喉管入屋傳播後，同是Y2型大廈的將軍澳寶林邨寶仁樓昨日（11日）亦有一名居民確診，引來不少人擔心，今日（12日）須進行緊急清潔。由於全港多個屋苑都有同型大廈，疫情陰霾下人人自危，但有區議員強調，自行改動喉管才是播毒元兇，呼籲大眾勿針對Y2型大廈。

記者今日到寶仁樓視察，有保安稱未見有人進行消毒。70多歲住戶梁女士則指，今日發現大廈14樓有濃烈的漂白水味，同層住戶向她表示，今早曾有人到樓層拖地，但不清楚詳情。梁女士對現時情況表示「好驚」，這兩天收到關於確診者居於哪一層的資訊都不一樣，自己暫未收到區議員或衞生署人員告知應如何處理。

寶林邨寶仁樓喉管同設廁所內

自寶林邨出現確診個案，西貢區區議員馮君安有於其社交媒體專頁上，交代最新發展。他今午在專頁上表示，屋苑管理處已對寶仁樓進行大清潔，而衞生署亦將進入涉事單位，進行全面清潔，呼籲該大廈所有17室的住戶注水入去水位。進行全面清潔，呼籲該大廈17室的住戶用水注入去水位。

由於和康美樓同為Y2型大廈，寶仁樓單位內，洗手間內的喉管接駁與前者亦相似。記者曾到寶仁樓五樓一單位的洗手間視察，室內可見有喉管接駁連接座廁的污水渠，該戶主稱未有改動過洗手間。

青衣長康邨康美樓屬Y2型公屋設計。

有寶林邨寶仁樓住戶指，14樓今日（12日）傳來濃烈的漂白水味。 （黃廸雯攝）

事實上，全港多個屋苑都建有Y2型大廈，其中一個為大埔富善邨。長康邨康美樓疑有病毒經喉管傳播的事件發生後，該區區議員任啟邦指，相信事件元兇經改動過的喉管，不應針對Y2型大廈，惟房署暫未向他提供足夠資訊，故不知涉事喉管被如何改動，仍須向署方了解。

籲居民留意是否出現臭味及喉管漏風

富善邨入伙逾30年，任啟邦坦言不有單位的喉管在過往裝修過程中遭改動。邨內部分單位已在租者置其屋計劃中出售，加上單位數量眾多，他認為房署不太可能針對邨內的喉管問題上門檢查，故呼籲居民加強留意洗手間有否出現臭味，喉管附近有否漏風，必要時可聘請專業人士上門檢查喉管。