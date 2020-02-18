第一城區議員申信箱派傳單受阻　獲覆需經業委會通過

新型冠狀病毒肆虐令全城人心惶惶，市民亦盡量留於家中。沙田區第一城區議員黃文萱指，近日因與街坊接觸渠道減少，故打算向第一城管理公司申請派傳單申請，通知街坊如需要防疫物資，可與其聯絡，惟管理公司卻指，派傳單一事要經獲業委會通過。據了解，過去區議員在第一城居民信箱內派發傳單一事，只需獲管理公司通過，並無提及當中須包括業委會同意。黃文萱指，區議員與居民的聯絡無故被阻撓，目前她仍等待管理公司的答覆。

公民黨黃文萱於去年區議員選舉中，擊敗沙田區第一城選區的對手新民黨黃家榮當選。黃文萱表示，鑑於新冠肺炎疫情肆虐，最近難以在戶外擺街站，加上自己的區議員辦事處仍在裝修，目前市民又盡量避免外出，作為區議員，她難以接觸街坊，「我知道有些長者沒有口罩，而我這裡有些物資，但我與街坊無法聯絡，他們又未必懂得上網找資訊」。

於是黃文萱於上星期，首次以區議員身份，向第一城管理公司「百得管理公司」申請在屋苑信箱內派發單張，通知居民不同防疫方法，她本來獲對方指需大約3日時間審批，「但後來我打過去問申請進度，他們又指要等業委會討論」。

上屆區議員僅需獲管理公司批准

但黃文萱指，她認識在業委會的部分委員表示，在過去業委會的會議上，均未曾討論過區議員在信箱派發傳單的安排，「上任區議員（黃嘉榮）也試過在屋苑信箱入單張，不用獲業委會通過」。她指，不願對管理公司突然要求知會業委會派傳單安排作任何猜測。不過據了解，第一城業委會主席是上屆第一城落選區議員黃家榮，而黃文萱正在籌備改革業委會，建立居民資訊平台，提升業委會透明度。

黃文萱補充，第一城業委會原訂今個星期四（20日）開會，會上將討論派發傳單事宜，不過由於疫情會議需延期，黃指現時派傳單一事遙遙無期，「傳單上有寫，如果有街坊急需物資可向我聯絡，但現在一拖再拖，不知拖到何時」。

百得管理公司回覆查詢時指，沙田第一城一直以來只提供收費的代派單張至屋苑居民信箱的服務，區議員和立法會議員亦需付款才能獲得相關服務，收取的服務費全數撥入大廈管理賬內。管理公司又稱，「第一城業主委員會」屬下專責小組，會在每次「委員會」會議中報告獲派發的單張。不過，至於有稱過去管理公司在審批區議員在信箱派單張時，不須經業委會審批一事，管理公司則沒有正面回應。