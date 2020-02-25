大埔增設兩條小巴線往沙田黃泥頭、石門　下月1日正式啟用

目前大埔居民若要前往沙田黃泥頭一帶，主要靠乘搭港鐵，由大埔墟站至大圍站，再由馬鐵轉到石門或第一城。若居住的地方不鄰近港鐵站，十分不便。以往大埔並沒有公共交通工具能夠直達沙田黃泥頭，現在大埔居民有新選擇，下月1日將增設兩條小巴線，包括來往大埔及沙田的新線小巴806A（大埔運頭塘邨至黃泥頭）及806B（大埔運頭塘邨至石門）。

新線小巴助居民節省時間

區政聯盟大埔中議員區鎮樺指，新線小巴能讓居民節省時間。區表示：「以往居民要乘坐港鐵，中途可能還要轉車，才能到達目的地。新小巴線落成後，居民附近便有車站，一程車就可以直接送他們到目的地。雖然車費比港鐵貴，但乘坐小巴的話，可讓他們節省至少十五分鐘。」區續指，「以往並沒有車直到石門、第一城這些工業地帶。現在有小巴線能方便兩類居民──前往石門第一城上班上學的人，以及在科學園上班的人。」他解釋，因為科學園本來就是一個新發展的地方，交通較不方便。增設小巴線後，方便進出居民，整體上解決了大埔居民進出沙田和大埔的需求。

現行班次繁忙時間未必能負荷

現在兩架新設小巴的班次為20至25分鐘一班。區認為現時的班次未必能在繁忙時間負荷得來。他解釋，「因為兩條小巴的路線都比較長，如在路途中有交通意外，會影響到班次。現階段希望有一個穩定的班次，避免脫班的情況出現。」他表示，現在會先觀察首一兩個月的情況，日後再和小巴公司商討。「現在如果班次穩定都可以接受，日後如果多了市民乘坐小巴，小巴公司應該投放更多資源增加班次和加車。如果可以最終希望能夠減車費」。