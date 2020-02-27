新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，有指公立醫院的防護裝備不足，存量或只足夠使用一個月，醫護人員要在欠缺完善的保護裝備之下工作，安全與健康都受到極大威脅。相繼有市民自發為醫護人員送上防疫物資，近日有物流公司向醫管局捐出50萬個外科口罩，希望能為一直在前線奮鬥、努力不懈為香港市民服務的醫護人員送上支援。

嘉里集團向醫管局捐助50萬個外科口罩，希望能向香港醫護人員送上支援。 （嘉里集團提供圖片）

早前醫院管理局曾向公眾表示，局方現有1,800萬個外科口罩、220萬件保護衣、110萬個N95口罩、50萬個保護面罩，承認中央儲存保護裝備只約足夠使用一個月，前線人員裝備不足的問題引起各界關注。以亞洲為基地、在全球55個國家及地區有逾46,000名員工的嘉里集團，昨日（26日）就向醫管局捐助50萬個外科口罩。

早前嘉里集團曾向2,400名香港全職員工派發50個口罩，被網民大讚「有良心」。據了解，今次向醫管局送出的一批口罩為歐洲標準EN 14683:2005 TYPE IIR級別醫用外科口罩。集團方面表示，衷心感謝所有醫護、救護及後勤人員，在極困難的環境下竭盡所能、對抗疫症，因此送上這批口罩希望能向一直努力不懈為香港市民服務的醫護人員送上支援。