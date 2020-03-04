建制區議員反對荃灣休憩處改名 　「個人意見不代表市民」

西貢區有區議員於早前動議將軍澳兩公園以陳彥霖及周梓樂命名悼念，事件惹來爭論後獲投票通過暫停討論。荃灣區區議員趙恩來表示，將動議區內一休憩處命名為「十一人民抗暴紀念花園」，認為避免使用人名命名應可通過。惟當區建制派區議員文裕明表示，即便不使用人名命名，事件「本質一樣」，認為動議前需進行區內諮詢，他表明將會反對相關動議。

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荃灣區區議員趙恩來昨日（3日）表示，將於本月底在區議會動議，把大河道一號休憩處正式命名為「十一人民抗暴紀念花園」，稱以記錄去年10月1日反修例示威中，一名中五生在上址被實彈撃中，「提醒當權者不要再鎮壓市民」，又指不以人名命名，是避免出現西貢區議會的爭議。

建議先區內諮詢

荃灣區建制派區議員文裕明表明不支持相關動議，他指早前西貢區議員為將軍澳公園命名動議，未有考慮死者家屬的感受，不贊同主動代表其家屬發言；他又認為有議員提及為荃灣休憩處命名為「十一人民抗暴紀念花園」，雖未避免提及人名，但兩種做法「本質一樣」，又指個人意見不能代表區內市民，動議前應先進行區內諮詢，而去年於荃灣中槍的少年，事件仍需調查，尚未能下結論。

動議將軍澳公園改名惹爭議

文裕明又指，西貢區議會出現爭議，同時反映民主派內部亦有不同的意見，認為部份民主派亦有理性的一面；惟由於目前事件尚未於荃灣區議會內動議，仍有待討論。

西貢區區議員柯耀林早前於區議會提出動議，把將軍澳公園兩命名為「陳彥霖紀念公園」及「周梓樂紀念公園」，昨日區議會就動議事項再次召開大會，有議員於會上批評未有諮詢死者家人意願，會上區議員葉子祈發言時倒出一堆塗上紅色的饅頭，批評陸平才及柯耀林是「食人血饅頭」，認為應先爭取警方徹查事件，強調兩人在無徵詢家屬意見下，擅自提出動議，是野蠻的做法。最終區議會主席鍾錦麟提出暫停討論兩項動議，並以16票贊成、13票反對獲得通過。