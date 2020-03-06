顯徑後山被闢成後花園　種菜、養蜂、開山路　疑爭地盤釀火災頻生

種田、養蜂、曬菜乾、洗衣，顯徑邨後山猶如居民後花園，有人甚至在崎嶇斜坡上闢出山路和開拓梯田，佔用政府土地非法開墾，甚至衍生出爭地盤糾紛。據了解，連場山火期間，現場曽傳出爆炸聲，事件引起區議員注意，追查下在山火現場發現有電油罐、電池等縱火工具。區議員擔心如對非法開墾情況置之不理，只會出現更多爭地盤紛爭，非但無利於山野水土，如引起火災更會危及附近沙田南配水庫及電塔安全，呼籲政府當局要盡快取締。

本年2月21日沙田顯徑邨對開山頭發生山火，現場傳出爆炸聲。事後區議員陳運通到場視察，發現遺有電油罐等用具，引述場主指有機會是有人針針對非法開墾或佔地行為。（黃偉民攝）

每年10月至4月是香港山火頻生的季節，當中除了風高物燥，會否另有原因？顯徑後山在今年初一個月內發生3次山火，3宗都是在夜間發生，消防員要摸黑爬落陡峭山坡滅火。頻密的山火引起各界注意，顯嘉區議員陳運通表示，該區域有非法開墾情況，他向其中一名受害者蜂場管理人了解後，相信是「爭地盤」引起報復燒山，造成火災。

陳運通指出，養蜂人在此處經營超過20年，一向相安無事，惟近日情況有變。陳於山火後前往現場了解，發現遺有電油罐等用具，而火警時更傳出爆炸聲。他引述養蜂人指有機會是有人針對非法開墾或佔地行為，「唔知係霸地盤定唔順眼」。起火位置本身有蜂箱，相信不是刀耕火種自行燒山引起火災。

種田、養蜂、曬菜乾、洗衣，顯徑邨後山猶如居民後花園，甚至有人闢出山路開拓梯田。（黃偉民攝）

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蜂場亦屬非法開墾 放置30個蜂箱

所謂蜂場，也是非法開墾產物，佔地者開闢一處山坡形成梯田，不止種菜，更放置多達30個蜂箱。蜜蜂已在蜂箱築起巢穴，且形成生態，可見並非一朝一日之事。有霸地者拉起繩索曬菜乾，又在一角放置床舖，甚有住家感覺。蜂場中央一個原本有蜂箱的山坡被燒成焦土，該處遺下電油罐、電池，又有卡式石油氣瓶殘骸。消防處回覆《香港01》指，3宗火災列作山火，起火原因不明。

接近沙田南配水庫的一塊政府土地，有人肆無忌憚地在告示牌下種植蔬菜。（黃偉民攝）

兩年來屢清屢種 地政處無符

另外２個山火現場附近亦有非法耕地，其中接近沙田南配水庫的一塊政府土地，雖然地政處豎立了告示牌，列明該處是政府土地「不准擅闖 不准佔用、傾倒、挖掘及耕種」，但霸地者肆無忌憚在告示牌下種植胡蘿蔔、油麥菜、蕃茄等蔬菜。

地政總署回覆《香港01》時指，接獲查詢後曾視察大圍顯徑邨後山的政府土地，發現有非法種植的情況，遂飭令不合法佔用政府土地的情況在指定日期之前停止，否則處方會安排清除政府土地上的植物。此前沙田地政處曾於2018年5月接獲投訴，視察上址時確認有非法種植的情況，遂採取管制行動，清除政府土地上的植物，並圍封有關土地。處方在2019年3月視察上址時，再發現非法種植的情況，亦有根據上述條例清除有關植物，其後在11月視察時，並無發現非法種植。

根據法例，非法佔用政府土地，有機會被刑事檢控，首次定罪的最高罰款額為50萬元及監禁6個月；若非法佔用情況在通知期屆滿後仍存在，即屬持續的罪行，可就罪行每天另處罰款最高5萬元。違法者其後每次定罪的最高罰款額為100萬元及監禁6個月。若屬持續罪行，則可就罪行持續期間的每天另處罰款最高10萬元。

非法耕種無日無之 區議員憂糾紛頻生



徑口區議員吳錦雄指超過10戶以籬笆劃地盤非法耕種，如果置之不理，涉事將更加肆無忌憚，「咦，幾過癮喎佢（佔地耕種），得我都得喎！」。他最擔心糾紛衍生報復行為，造成山火蔓延至輸電出九龍的電塔，並可能波及旁邊沙田南食水配水庫，「水係我哋生命之源，如果因為自私非法開墾行為，導致嚴重山火嘅話，影響我哋沙田、大圍食水，甚至九龍電力」。

上山路段險象環生，但居民習以為常地跨過鐵閘上山，沿着充滿建築廢料、玻璃碎開闢的新路上山。陳運通指沙田濾水廠旁有石屎路，但居民習慣了在屋苑後方開始上山，更要求區議會開闢新路方便居民。他強調，顯徑野豬經常衝入屋苑，拆除鐵閘開闢新路會造成各種困擾。翻查過去報道，該區不時有野豬誤闖民居，最誇張一次是2016年12月3日，有4隻野豬反轉顯徑邨，擾攘近2小時自行上山，漁護署人員無功而還。

顯徑區有不少居民慣常地無視告示跨過圍欄上山，更要求區議員在此開闢新山路，但區議員擔心有野豬誤闖入民居範圍。（黃偉民攝）

山火會對大自然造成毁滅性的破壞，且難以短時間內修復，本年2月23日，馬鞍山鹿巢山發生山火，焚燒逾20小時才漸滅，漁護署表示，火災燒燬80公頃土地，主要是灌木叢和草坡，以及部分林地。其中約55公頃為郊野公園範圍，雀鳥、昆蟲、哺乳類動物等棲息地頓失。

漁護署指出，會在受山火影響的地區優先植樹，以盡快恢復該地的植被，減少水土流失，鹿巢山一帶亦會安排適當的位置補植樹苗。由於自然恢復的過程需時，受山火影響的地方一般估計需數年以上才能回復原貌，署方呼籲市民郊遊時注意防止山火，保護郊野環境和珍貴的自然生態。

↓馬鞍山鹿巢山火災後實況↓