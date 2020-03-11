屯門區議會撥100萬買濾罐抗疫　民政專員拒絕：不符合成本效益

屯門區議會昨日（10日）通過分別撥款100萬元購買口罩、濾罐及消毒用品等。不過屯門區民政專員馮雅慧在會上指，撥款100萬購買「豬嘴」不符合善用公帑原則，並缺乏成本效益，表示民政處不會批出有關款項。會上亦有建制派議員質疑「豬嘴」成效，懷疑有議員「抗疫為名，抗爭為實」。不過亦有區議員指，現時市面上難以購買口罩，才動議採購濾罐等可重用防疫物資。

昨日屯門區議會社區危機應對工作小組上通過，分別撥款100萬購買口罩、濾罐及消毒用品等防疫物資，所用款項共300萬。屯門區民政專員馮雅慧表明反對採購「豬嘴」，又引述衛生署意見指，現時普通外科口罩已有足夠保護，認為無需特別採購成本較高昂的「豬嘴」。馮雅慧指，假設每個「豬嘴」索價300元，撥款100萬只能購得約2、300個，不符合採購的成本效益，表明民政處不會批出有關款項。

社會仍是一罩難求，有市民陸續使用防毒面具抗疫。（資料圖片／李澤彤攝）

屯門區區議員張可森反駁指，區議員在考慮現時口罩供應量不足的情況後，才決定採購濾罐，而且市面上濾罐索價約60元一對，大約可使用半個月，成本效益絕對比外科口罩高，「民政專員在會上都有講，口罩現時成本價5元一個，如果半個月使用下來，都已經百多元，比濾罐成本還要高。」他又強調，現時區議會已盡力採購口罩，但市面上仍是一罩難求，如果能成功採購濾罐，減低一部分人對外科口罩需求，相信外科口罩的價錢亦會回落。

有區議員指，現時市面上難以購買口罩，才動議採購濾罐等可重用防疫物資。（資料圖片／張浩維攝）

昨日的會議上有兩名建制派議員反對採購濾罐，認為濾罐的成效存疑，又質疑有人「抗疫為名，抗爭為實」。另一屯門區區議員黃丹晴不認同以上看法，「豬嘴本來是一個防毒面具，不是抗爭才用，它有隔離功效。我們的着眼點是，這件物品能多次重用，相比起一個外科口罩只用4小時，濾罐的成本效益好明益較高。」