【新冠肺炎】葵涌廣場人流大減　吉舖湧現　租戶：走廊可以打保齡

葵涌廣場以小食店及特色小店林立而聞名，多年來不少年輕人慕名而至。隨着新型冠狀病毒引發的肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情重挫零售業，小本經營的葵涌廣場租戶生存更見艱難。農曆新年後，葵涌廣場吉舖湧現，三樓更是重災區，十多間吉舖貼出招租告示。有租戶坦言生意難做，人流銳減，「𠵱家走廊可以打保齡」。

農曆新年後，葵涌廣場吉舖湧現。（曾雪雯攝）

陳小姐（化名）在葵涌廣場三樓售賣時裝。她的時裝店毗鄰多間吉舖，她指有店舖換了舖位，也有店舖於新年後結業。她指，受疫情影響，葵廣人流大減，但認為葵廣並非孤例，「全世界做生意都係咁啦」。

疫情致人流銳減 老租戶離場

另一名租戶Cat在葵涌廣場經營精品店三年。Cat的小店與多間相連的吉舖只隔一條小巷，她指，不少離場租戶都是經營十多年的老租戶，「因為葵廣個租好癲，一個三樓小舖，兩萬幾蚊」。Cat坦言，自己上月的營業額亦難以抵銷租金。

三年前，Cat精品店落戶葵廣，她說喜歡葵廣的與眾不同。她認為香港新落成的商場大多一式一樣，葵廣是香港碩果僅存的特色廣場，吸引大批區外顧客到場消費，「葵廣最值錢就係人流」。過往葵廣以人流多見稱，現在門可羅雀，Cat苦笑說有商戶索性暫時不開舖，「𠵱家走廊可以打保齡」。

三年前，Cat精品店落戶葵廣，她說喜歡葵廣的與眾不同。她認為香港新落成的商場大多一式一樣，葵廣是香港碩果僅存的特色廣場。（曾雪雯攝）

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盛夏壞冷氣 「焗桑拿」趕客

她指葵涌廣場人流從去年社會運動起開始減少，但社會運動都不及「葵廣桑拿」影響大。「葵廣桑拿」是指去年7月1日起，葵涌廣場於炎夏中壞冷氣。Cat解釋社會運動時，「啲客識睇新聞、WhatsApp睇嚟唔嚟到」，但無冷氣卻令客人馬上掉頭離開。當時，有人租戶食材變壞，甚至有人中暑暈倒送院。

Cat指當時走廊放滿電風扇，人人汗流浹背，只得穿背心、短褲上班，租戶間自嘲葵廣為「葵廣桑拿」，情況持續至8月上旬，令葵涌廣場人流銳減，當時已賠掉一個夏季的生意。

去年7月1日起，葵涌廣場於炎夏中壞冷氣。當時走廊放滿電風扇，人人汗流浹背，只得穿背心、短褲上班，租戶間自嘲葵廣為「葵廣桑拿」。

疫情致港人無心消費

去年冬天，人流雖一度回升，但未幾又爆出肺炎疫情。Cat慨嘆，「11、12月（人流）返少少，新年就爆疫情」，疫情致港人無心外出消費。農曆新年後，人人忙於張羅防疫物資，曾有客人向她表示需通宵排口罩，她認為現時市民根本沒有心情逛街，憂慮疫情持續至夏季，「尤其我哋個政府咁叻」。面對疫情，小商戶只能寄望政府推出更多緩困措施，但她坦言不知自己的舖能捱多久。