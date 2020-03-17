新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不少中小企也因經濟和市道情況，面臨營運甚至結業危機。有見及此，政府推出300億抗疫基金來援助這類型的企業。昨日（16日）基金諮詢委員會宣布推出「一次性回收業抗疫資助計劃」，每間回收商每月資助上限為2萬元，為期六個月，合共最多12萬元。助回收業界度過當前難關。處理塑膠回收的公司認為，資助計劃是「有好過冇」，惟若要從根源解決回收業目前面對的困難，則遠遠不足。

回收公司隽成負責人黃先生指，自疫情開始後，回收業界的回收量下降，從數字來看，跌幅十分明顯，「從數字上來說，可能平時回收10噸塑膠，現在下降4至6噸，約百分之四，但相對平日卻有2,000噸垃圾，所以就算平時回收10噸，整體上依然很少」。他表示在香港願意做回收的人很少，維持業務艱難，現在主要是靠回收後，將已完成處理的再生膠賣到其他地方。

內地工廠因應疫情關閉 新膠需求跌影響再生膠價格

疫情最先在內地爆發，黃先生表示，在1、2月時，當地的工廠因疫情爆發都沒有開廠，「當時對再新膠的需求大跌，在沒有需求之下，再新膠的價格也自然跟着跌」。黃先生又提到，塑膠是生產石油的副產品，石油價格的波動，亦會影響再生膠的售價，「再生膠受歡迎程度不如原膠，因為有雜質，再者現在石油不停跌價，導致再生膠出售價下跌了兩三成，直接影響收入」。

回收需要成本處理分類、物流及重新製作等程序。（資料圖片／阮秀君攝）

難以解決業界根源問題

對於「一次性回收業抗疫資助計劃」，黃先生認為有資助當然是比沒有好，至少可幫助支撐多幾個月。惟這並不足以解決回收業的根源問題，「政策上的改善才能解決這個問題，如要推行生產者責任制和垃圾徵費。大多市民認為回收是免費的，因為在香港是免費拋垃圾，但回收是需要成本去處理分類、物流及重新製作等程序」。在這個固有的觀念下，他認為要政府、業界和社會三方互動下，才可以成功推動香港的回收行業。