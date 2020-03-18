衞生防護中心前日（16日）公布，有一名新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診者疑到過九龍清真寺。由香港回教信託基金總會管理的九龍清真寺、灣仔愛群清真寺暨林士德伊斯蘭中心分別於前日及昨日起宣佈暫停開放。今日（18日），清真寺內有人戴上口罩及以工具清潔地方，至於寺外，亦有穆斯林指受朋友所託，特意前往清真寺協助清潔。 攝影：鄧詠中

今日上午11時，尖沙咀清真寺大閘關閉，閘外於16日貼上通告，指因為確診個案到過清真寺，需要暫時關閉直至另行通知。另外，閘上亦貼上要求戴口罩告示等。現場未見有教徒「摸門釘」，不過有穆斯林正準備進清真寺內清潔，寺內亦見有人戴上口罩，並拿上掃把等清潔工具準備清潔。

不擔心疫情 「我們有阿拉」

有居港多年印尼人Zita人指，從朋友處得悉清真寺關閉。她指自己過去每天都會到清真寺敬拜，現時卻不能進內，直言心情不快。她補充，有在清真寺工作的朋友，找她到清真寺內協助清潔，故今日特意前來。日前衛生防護中心公布，指一名西非前往香港的回教徒遊客，曾到尖沙嘴「回教教堂」祈禱，Zita得知消息後感到驚訝，但表示不擔心疫情，「我們有阿拉（We have Allah）。」

有居港多年印尼人Zita人指，自己過去每天都會到清真寺敬拜。

巴基斯坦裔商人簡浩名支持清真寺暫停開放的決定，他認為清真寺關閉對穆斯林來說無太大影響，反而敬拜會引來大批民眾聚集，或增加感染風險，「始終敬拜會掂到地下，人多都有機會交叉感染。」

穆斯林一日要做五次敬拜，簡浩名勸喻信徒，敬拜地點可以改為家中或工作場所，「同時也鼓勵其他宗教地點，要避免人群聚集，敬拜最重要係心意，家居一樣可以做。」他指，自己每逢星期五都會到清真寺敬拜，不過自1月下旬疫情爆發起，敬拜已改在家中，「穆斯林每次敬拜都要洗面、洗腳及洗手，加上又要換埋口罩，在家中比較容易處理。」