觀塘區議會昨日（17日）討論觀塘海濱音樂噴泉工程，建築署代表指，已完成部分工程，料明年中會完工。有區議員追問是否可剎停或修改工程，民政事務總署助理署長鍾雅之表示，音樂噴泉工程經區議會及立法會通過，基於「尊重程序」不會停工，若修改工程須符合預算。

觀塘區海濱音樂噴泉模擬圖。（立法會文件）

民政署提交的文件中指出，音樂噴泉的表演時間為晚上7時及9時，將會在不同時段作不同高度噴水，初步落實有6首歌作表演音樂。建築署工程策劃經理李嘉麗指，部分工程已完成，隨後展開電力供應工程，並開始挖掘水池工作，料可於明年中開放使用。民主黨鄭景陽表示，民政署在獲批撥款後，漠視區議會的意見，質疑署方「乜都唔肯改善」，他建議署方如不能剎停工程，可將噴泉噴嘴放在草地上，增加綠化空間。惟民政事務總署助理署長鍾雅之表示，音樂噴泉工程經區議會及立法會通過，基於「尊重程序」不會停工，如修改工程內容，須視乎預算撥款能否負擔，她又強調，一般而言工程公司的服務欠佳才會終止合約，需雙方協商賠償，故技術上提供不到剎停工程的賠償額。

觀塘區議會昨日（17日）討論觀塘海濱音樂噴泉工程。 （觀塘區議會直播截圖）

公民自主力量李嘉達指收到區內意見均反對興建音樂噴泉，形容民政署拒絕聆聽民意。陳嘉言根據政府一般工程合約條款，內容提到可停工四個月而未必需要額外開支，建議先停工作公眾諮詢。陳易舜認為音樂噴泉與觀塘社區沒有關係，區議會多次要求擱置工程，亦不獲政府正視。民主黨梁翊婷更形容噴泉不受觀塘居民歡迎，要求部門交代每月維修費用及項目超支的處理。

鍾雅之強調署方一直按程序辦事，基於商業機密理由，不能公開工程合約，若停工後仍會有一定的工程開支，故不同意暫停工程。她指民調結果顯示有過半數人支持項目，每年涉180萬的維修費用，不會利用區議會開支。