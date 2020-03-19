新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，西貢麥理浩夫人度假村被劃為隔離檢疫中心。港人阿偉與阿陽（化名）昨日（18日）完成14日強制隔離，離開麥理浩隔離營回到日常。隔離營的生活總帶點神秘色彩，二人細說營內伙食問題、爭設吸煙區到鎖門反對「插針式」隔離等奇情事。 攝影：歐嘉樂

阿偉（左）與阿陽（右）本來互不相識，卻在麥理浩隔離營相遇，成為朋友。（歐嘉樂攝）

跨境上班族入隔離營成朋友

阿偉與阿陽本來互不相識。阿偉是地盤工人，主力搭棚、紮鐵。十多年來，他出入大大小小的工地，從旺角朗豪坊到荃灣如心廣場，默默為城市建築繁華。阿陽則是外賣員，踏着單車穿梭街頭巷尾送外賣。早年兩人因不敵本地貴租，移居內地，多來年跨境工作維生。直至新冠肺炎疫情降臨，港府上月要求內地抵港人士需隔離14日檢疫，二人回港後就在麥理浩隔離營相遇。

阿偉（右二）是地盤工人，主力搭棚、紮鐵，十多年來，他出入大大小小的工地，從旺角朗豪坊到荃灣如心廣場，默默為城市建築繁華。（歐嘉樂攝）

派飯驚見「溫泉蛋」 營友憂吃下會腹瀉

上月西貢戶外康樂中心檢疫中心爆發膳食爭執，有被隔離檢疫人士不滿每餐飯菜份量太少，而與職員推撞。另一邊廂，麥理浩夫人度假村隔離中心伙食同樣有隔離人士投訴，「第一日食生米，第二日食『溫泉蛋』。」阿偉解釋第二日飯盒驚現半生熟雞蛋，營友都擔心吃下會腹瀉，「你知啦，始終肚屙都係病徵之一」。

二人離開隔離營後，細說營內伙食問題、爭設吸煙區到鎖門反對「插針式」隔離等奇情事。（歐嘉樂攝）

+ 3 + 2

成功爭取成立吸煙區

阿偉說自己不時和營友一起去「舉手」。所謂「舉手」，其實是隔離人士向營地管理人投訴。阿偉指自己曾經與營友舉手「成功爭取」成立吸煙區。他憶述當時隔離營職員指，麥理浩原供青少年及兒童度假之用，因此沒有吸煙區。阿偉形容不少跨境工作人士都是勞動階層，「十個有十個都食煙」。於是營友集體要求職員酌情，增設指定吸煙區。最後，職員劃出鄰近燒烤場的涼亭為指定吸煙區，隔離人士始能合法吸煙。

兩人長年跨境工作維生，同樣在港無親無故。（歐嘉樂攝）

營方安排新舊檢疫者共居 引起爭議

為期兩周的隔離生活中，兩人一致認為最難忘的是營友鎖門，反對「插針式」隔離。阿陽指，最初麥理浩職員為讓檢疫者保持安全距離，需要他們隔床而睡，因此阿陽住的五人房間，實際只住了三人。但在隔離期中段，職員卻要求編配新入營檢疫者，住進舊隔離檢疫者的房間。當時，兩人隔離期已過一半，不少人均憂慮被不同期的新檢疫者交叉感染。阿陽不滿道，「我哋入咗嚟一星期，你先『插針』？大佬，佢一旦帶病，咪即係我地就嚟『刑滿出獄』都一齊（被傳染）？」

14天的麥理浩隔離日子，讓兩人成為朋友。（歐嘉樂攝）

憂交叉感染 檢疫者鎖門反對

「插針式」隔離觸及檢疫人士的底線。阿偉指，當時有營友鎖門，亦有人直接睡出室外長椅，以行動反對新舊檢疫者混雜隔離。阿偉甚至曾攀上其他房間屋頂，檢查隔離營空房，發現當時營內仍有空房，「最堅持真係呢單」。事件最終在職員「開新房」下告終。

二人離開隔離營後，為了在香港繼續工作，找了同一間房間共居，從營友變成了室友。（歐嘉樂攝）

由於兩人長年跨境工作維生，在香港同樣無親無故。離營後，他們向社福機構求助，暫時成功租住賓館。於是，兩人從營友變成了室友，不過這次他們面對不再是隔離營內的荒謬事，而是疫情下的百業蕭條的勞動市場。