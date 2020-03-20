【新冠肺炎】長者落山買餸不換罩　勵德邨區議員推上門送飯計劃

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案本周初起急增，短短5日錄得108宗確診個案，當中有外遊紀錄或從國外回港佔8成，本地再現社區爆發危機。人人求自保、省口罩，平日也不敢多外出。有區議員因應疫情持續，推出「送餐上門計劃」，聯合本地小店，為眾多長者聚居的勵德邨居民上門送飯。區議員稱，不忍長者外出浪費口罩，故希望推出送飯服務，減少他們外出機會。

勵德邨當區區議員陳鈺琳近日與食物外送公司「蝦仔媽媽滋味湯」合作，為邨內居民推出「送餐上門計劃」，35元就可享用一餸一湯及生果或甜品，菜式每天不同，有羅漢素齋、草菇燴肉絲、南乳蓮藕炆肉排等，更有每日熬製的湯水，如清補涼瘦肉湯及淮山粟子雞湯。目前計劃處於試行階段，只於中午有限時間送餐，而服務範圍亦只限勵德邨。

陳鈺琳指，勵德邨邨齡超過40年，邨內不少長者，受疫情影響，她指曾有很多街坊向她表示不敢外出，又擔心接觸人群及浪費口罩，「長者一般都是節儉的，他們不捨得更換口罩就出門買菜，口罩不斷重用，情況變得危險。我能做的不多，只能提供額外選擇給他們，希望能減輕他們外出的成本。」

陳鈺琳指，勵德邨邨齡超過40年，邨內不少長者。

陳鈺琳又補充，勵德邨位於半山位置，如要到街市買菜就必須下山，陳表示，自己不忍見到長者逼巴士下山買餸，故早前曾推出訂餸上門服務，沒料到反應不俗，於是萌生推行送飯計劃。

目前社署設有綜合家居照顧服務，資助全港95隊服務隊為有需要的長者提供到戶送飯服務。不過陳鈺琳指， 得悉某些福利機構送飯的名額有限，而且申請人須輪候及審批，過程中會令照顧者心力交瘁，「想有另外一些途徑幫到手。」