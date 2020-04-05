九巴車長離世遺年老父母　站頭帛金簿被盜　工會斥缺德報警緝賊

九巴車長因急病英年早逝，遺下年老父母及妻子，工會有見及此，獲車長遺孀授權後籌募帛金，並在部分巴士站頭擺放帛金簿，工友可即時捐款予工作人員，並在簿上簽署。惟工會欲收回大埔中心巴士總站的帛金簿時，卻發現不翼而飛，懷疑有人盜去。工會在站頭發出通告，要求偷簿者兩日內交還，否則會報警處理，指「工會本著為同事爭取權益及福利，沒有私心做事，要向家屬及其他人交待事件」，但限期前仍無人交還，工會終報警處理。

九巴車長李偉民上月20日因急病不適，送往荃灣仁濟醫院，惟數小時後搶救無效離世，享年45歲，遺下妻子及80多歲父母，家庭頓失經濟支柱。香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠昨日（4日）在Facebook上發文，指工會根據過往多年約定俗成，徵得會員遺孀授權為會員發起籌募帛金，亦有通知公司只在部份站頭放簽帛金簿，其中大埔中心站由3月25日擺放至3月31日，惟當日前往收簿時卻發覺不翼而飛。

其後，工會於4月1日在大埔中心站長室，張貼通告要求取簿者兩日內交還，但限期前仍未見簿蹤，於是報警求助，並指案件由大埔警區刑事調查隊跟進。

郭志誠在文中又指，帛金簿在站長室內被盜，質疑是相關人士所為，亦有兩名懷疑對象。工會譴責盜簿者的缺德行為，對離世車長不專重，亦傷害李車長的家人及同事感情，並批評盜竊帛金簿的行為喪德。

主席郭志誠﹕憂被人假借帛金簿募捐

郭志誠接受《香港01》記者電話訪問時表示，該本帛金簿擺放在大埔中心站長室內，由一名站長負責看管，惟他休假2天時，該簿暫放在站長室內，豈料不翼而飛，擔心被人盜去。郭續指，暫未知有無會員將帛金放在簿內，但該本帛金簿上有工會的標誌等，簿內亦有會員資料，擔心被人用作不法用途，例如假借帛金簿募捐。

他又指，過去數十年，工會一向會為離世會員籌募帛金，只試過有人不滿擺放帛金簿而暫時收起，事後會交還，不曾試過偷去後不交還。他懷疑是有其他工會人士不滿其工會的行動，並偷去帛金簿，直斥偷簿者缺德，對死者不敬。工會已就事件報警。