【新冠肺炎】劏房易藏菌增感染機會　科研團隊上門消毒防疫

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，傳染病專家建議市民留在家中，在室內亦要保持1.5米社交距離。但對於居住環境狹窄的劏房戶來說，留在家中或也暗藏大量細菌病菌。有住戶表示，即使勤於以漂白水清潔家居，仍難以驅走蛇蟲鼠蟻；而數百呎的空間內已擠住了四戶人，當中有來自武漢的家庭，加上早前出現了劏房戶確診個案，更令他們人心惶惶。 近日在慈善基金和社福機構的安排下，科大研究團隊走遍深水埗區，利用百分百香港製造的技術，為基層住戶進行有效期約90天的消毒和噴灑服務。他們的目標是在未來數星期內，為一千多個板房、籠屋及劏房住戶，在家居建設一個中長期的「病毒防護網」。 攝影：梁鵬威

育有兩名女兒的黃女士，連同丈夫一家四口居於深水埗區一個約130呎的天台屋，月租4,500元。她表示，於2014年已開始申請公屋，惟多年來全無音訊，因此只能居於劏房。平日她會與20歲的大女兒和3歲的小女兒睡在一張雙人床，丈夫則睡在地上，「肯定係逼啦，個女大咗都會有啲唔方便，爸爸（丈夫）夜晚喺地下又會有鼻敏感，打乞嚏好嚴重，但係都冇辦法，只有繼續等。」

日抹家居三次 難驅曱甴、老鼠、木蝨

近數月發生疫情，對一家人的生活有很大影響。黃女士指，任職水電散工的丈夫於一月時已開工不足，近月暫時失業，「樣樣都係開支，好頭痛又失眠，成日諗要點算。」她又指，現時社福機構有派發口罩，但早前曾不敷應用，「買散裝一袋10個要100蚊，太貴之後都冇買，試過用風筒吹下就重用。漂白水又係，由本來$29.9，去到$69.9，但都要照買。」

劏房的環境密集，衞生情況不理想，黃女士每日都會用漂白水清潔家居三次，屋內仍難避免有曱甴、老鼠、木蝨等出現，「 早兩個月唔知天台上係咪有死老鼠，好臭之餘仲有好多烏蠅喺我哋門口，我哋淨係買殺蟲水周圍噴跟住出門口，隔幾個鐘先返嚟囉。」黃女士又指，天台上另有三戶人居住，有家庭也有單身人士，她說鄰居中有武漢家庭，因應當地開城將會回來居住，「都好擔心好驚會染到病，我要買餸都要出街，細女就冇出街至少成個月，隔離屋啲小朋友想搵我個女玩，我都唔畀。」至於大女兒在停課期間，為了避免長時間留於空間密集的劏房，暫時到了內地親友處居住。

疫情下「手停口停」 基層寧要鮮奶不要漂白水

為基層家庭提供食物援助等服務的啓愛共融社區中心，其創辦人傅雅妮（傅姑娘）指，數年前開始接觸到黃女士的家庭，而在疫情下，很多基層家庭都出現「手停口停」的情況，因此初期派發漂白水時，不少人都稱「想要鮮奶多啲」，「冇工開就冇錢，所以大家都好實際，寧願要食物。」

傅又指，近月以來不少有心人士捐贈物資，數星期前亦獲利希慎基金聯絡，表示可為基層家庭提供家居噴灑塗層和消毒，「普通家庭唔會知道咩係『塗層』，亦冇可能負擔到全屋消毒......今次有基金肯行出嚟，團隊成員又肯攝成個禮拜， 一日裏面行好多戶，我覺得真係好好。」在不同機構的幫助之下，黃女士的家居進行了噴灑消毒，「覺得空氣清新咗，放心咗好多。」黃女士說。

百分百香港原創技術 建中長期病毒防護網

今次的家居消毒服務使用由「香港科技大學─捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」研發的新型多層次抗病毒塗層GERMAGIC™ THYME，實驗室顧問洪思聰解釋，其原理猶如一顆顆納米版的「爆漿牛丸」，「本身係一個個納米微膠囊，內層裝咗消毒劑，納米塗層表面係針刺式，當細菌或病毒接觸到，就會有物理式刺破，將病毒表面嘅包膜刺穿，從而令佢失去存活能力，而消毒劑亦會滲出表面。」而塗層的有效期約90天，完成服務後亦會向家庭派發補充劑，讓他們自己修補。

洪表示，該技術由科大在約五年前已開始研發，經過約三年在醫院的反覆測試後，最近正式推出，形容全屋作噴灑能為劏房家居建立一個中長期的防護網，「除咗可以預防同殺滅新型冠狀病毒，對於霉菌等其他細菌都有效，而成份中有百里香酚，亦會驅走屋入面吓蜘蛛仔、木蝨等等。」他指，雖然有隊員「做足12個鐘」，同時要「撐樓梯」行足一千多戶，但今次在利希慎基金資助下「挑戰體能」地幫助基層感到很開心。他又指，未來除了繼續在醫院、公共交通工具、社區設施、老人院等做噴灑塗層，亦希望技術能更廣泛應用於不同產品，為全香港構建病毒防護網。

成立於1973年的利希慎基金，近日特別撥款資助本地基層家庭接受家居消毒服務，透過香港社區組織協會、啓愛共融基金、音樂兒童基金會及要有光四家非牟利及慈善機構安排，估計將有超過1000多家劏房、籠屋及光房住戶受惠。