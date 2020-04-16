【新冠肺炎】巴士減班次　地區人士促開寶馬山「DSE線」接載考生

新冠肺炎疫情肆虐，昨日（15日）教育局宣布，因應近日香港確診個案回落，DSE文憑試將如期在4月24 日開考，並預計於7月22日放榜；教育局局長楊潤雄亦在記者會上表示，希望企業可以讓員工避開考試人流高峰，讓考生能順利乘公共交通工具到達試場。不過，有關注交通的組織和地區人士指出，北角寶馬山一帶學校林立但交通不便，認為巴士公司應暫時恢復於疫情期間停開的部分巴士路線，以方便考生前往該處的學校應考和應付交通需求。

來往啟業及寶馬山的108號巴士，有車長表示近月因應疫情，班次較以往疏落。（陳浩然攝）

據Facebook專頁「東區交通」管理員表示，現時會前往寶馬山區的有五條巴士路線，包括25（來往中環碼頭和寶馬山）、25A（來往灣仔碼頭和寶馬山）、27 （來往北角碼頭和寶馬山）、85（來往小西灣和寶馬山）以及108（來往啟業和寶馬山）。但在過往上學日子，會有特別路線如81S、85A、85P等提供服務，接載學生由東區其他地方上寶馬山，原本的巴士線亦會加密班次。

但自疫情發生後，巴士公司因應客量減少而調整班次和服務，有駕駛來往啟業至寶馬山的108號巴士車長表示，近月因應疫情，班次由20分鐘一班，減至30分鐘一班，「因為真係少咗好多人搭」。專頁管理員因此擔心在DSE開考之後，寶馬山一帶的交通未必能夠應付考生的需求。他們認為，寶馬山一帶是整個東區考場最為集中的地帶，希望巴士公司能於考試期間恢復相關學校路線的服務。

東區區議員蘇逸恒指，寶馬山上交通選擇本已不多，除了巴士外就只有兩條由天后和銅鑼灣開出的小巴線，他估計有不少在小西灣、北角等的東區學生會被派往寶馬山的試場，認為「DSE巴士線」有很大需要，「其實並唔係要加開新線，只希望巴士公司可以喺考試期間恢後原本嘅學校路線，否則寶馬山好似荒島咁，學生都唔知點上去。」

蘇續指，自巴士公司因應疫情調整服務後，巴士的班次疏落，考生除了有機會因客滿上不到車，也很難估算行程所需的時間；他昨日（15日）已就事件去信了運輸署和新巴及城巴公司，「明白客量減少佢哋會想節省成本，但我哋只係希望喺DSE期間佢哋可以開返相關服務，賺錢嘅時候亦都盡返社會責任。」