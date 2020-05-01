世界舞蹈日│逾千童跨國視像跳抗疫舞　港舞蹈老師教跳「洗手舞」

4月29日是「世界舞蹈日」，每年各國民間都有相關慶祝活動。在新冠疫情下，「香港兒童教育舞蹈推廣協會」昨（30日）以視像形式連結香港、新加坡、台灣、泰國等地，逾1,000名小朋友在鏡頭前齊跳「抗疫舞」。主辦機構稱香港約有600名小朋友參與，冀以舞蹈鼓勵孩子一起抗疫。視像教舞對小朋友與舞蹈老師同樣具挑戰性，但仍有香港舞蹈老師開心地教導小朋友跳「洗手舞」。 攝影：黃舒慧

舞蹈老師則透過視像會議形式教導小朋友跳舞。（黃舒慧攝）

「香港兒童教育舞蹈推廣協會」響應世界舞蹈日，昨日在荃灣一間芭蕾舞學院舉行，並由５名舞蹈老師帶領各地舞者大跳「洗手舞」、Tabata訓練及新創的「抗疫舞」。舞室設有10個電腦及電視螢幕，直播各地在家學舞的小朋友情況。小朋友隨着導師舞動，透過「洗手舞」的舞姿學習洗手，如擠壓皂液樽等動作。

聯合國教科文組織下的國際舞蹈委員會（UNESCO International Dance Council）將每年4月29日訂為為世界舞蹈日（International Dance Day），以紀念現代芭蕾舞之父Jean-Georges Noverre的生忌。

小朋友透過電腦屏幕，聆聽着新創抗疫歌《同你心》，透過視像隨舞蹈老師跳抗疫舞。（黃舒慧攝）

+ 4 + 3 + 2

SDM爵士芭蕾舞學院校長陳遠航指，學校過往每年均參與世界舞蹈日，今年首次以視像形式進行。她指活動籌備近1個月，但最大挑戰是技術支援。是次活動該校至少出動20人作技術支援，當中包括安排報名學生進入視像會議，及全球近千名小朋友共同連線，於線上熱身與跳舞。她又指，跳舞能讓小朋友感到開心，望藉此與小朋友一起渡過難關。

李樂軒（右上）習爵士舞10年，但首次透過視像形式學跳舞。（黃舒慧攝）

在香港，今年有超過600名小朋友參與活動。13歲男童李樂軒是其中之一，年紀輕輕的習爵士舞已10年，首次透過視像形式學跳舞，認為體驗有趣，尤其從沒與多國小孩連線，形容「未試過咁大場面」。另1名女童12歲姚僖霖則指，在家遙距學跳舞有不少挑戰。她稱多在較寬躺的客廳習舞，但客廳不如舞室般寬敞，偶爾跳舞動作也會受到限制。

跳舞老師Wilson（左）及Celia負責透過視像形式領舞。（黃舒慧攝）

跳舞老師Wilson及Celia昨（30日）負責透過視像形式領舞，她們指自疫情爆發後，亦曾嘗試以視像形式教小朋友跳舞，Celia認為難度較現場教舞更高，尤其小朋友容易被家中雜音分散注意力，「要不停吸引佢哋注意」，而且礙於學員家庭空間有限，她亦需把舞步設計於2步以內，好讓學生能在家中完成相關動作。