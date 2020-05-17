【新冠肺炎】少數族裔組織為學校消毒　助失業同鄉賺生活費

新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，政府早前宣佈，全港學校將於5月27日起分階段復課。莘莘學子將重回校園，學校遂進行全面消毒，讓學生可以安心上課。為少數族裔提供服務的慈善機構與一間清潔公司合作，今（17日）免費為屯門一間中學消毒。同時，他們教導受疫情影響而失業的少數族裔人士，學習如何使用消毒用品，讓他們日後可以為其他學校、老人院等提供消毒服務，賺錢自食其力，捱過疫情衝擊。

同理心慈善基金創辦人白俊達為課室進行消毒。（讀者提供）

今晨11時許，同理心慈善基金成員偕同3名少數族裔人士，以及清潔公司的職員，為屯門廠商會蔡章閣中學整所學校進行免費消毒，包括課室、圖書館、禮堂等，為5月27日學校復課作準備。

同理心慈善基金創辦人白俊達表示，受疫情影響，很多少數族裔人士被解僱及失業，陷入「零」收入的困局。有見及此，基金與清潔公司Buildview Limited合作，該公司免費提供消毒用品，包括美國品牌的消毒液，並派員指導少數族裔人士如何使用。白俊達指，今日的義工服務中，有3名少數族裔人士同行，他們透過今次活動學習如何消毒後，將會到其他學校、老人院、社福機構中心等消毒，收取一些費用以應付生活開支。

廠商會蔡章閣中學聯絡主任李文兒（Ivy Sabba）表示，因應學校即將復課，校方早前開了近5小時會議作部署，希望師生能安心上課，開學後的防疫措施包括進入學校前，需經過自動量測體溫的機器，如發現體溫有異，亦有房間讓學生先作休息，再作量測，如仍然超出正常體溫標準，便會建議由家長接走。

至於體育課的安排，校方亦指已盡量安排不會集體活動，每次上課前，亦會要求學生洗手，下課後亦會消毒已使用過的物品或器材。李文兒指，同理心慈善基金創辦人邀請清潔公司派員前來清潔後，令校方更加安心，「佢哋差唔多全校都噴晒消毒液，包括扶手、課室枱凳等，而且消毒液可停留一段長時間，形成保護膜，之後用清水清潔就可以，節省校工嘅工作」。