本港連續數天下雨，今早有唐狗倒臥於灣仔香港君臨海域酒店的一盞地燈上，當場證實死亡，無家者狗主輝哥看到愛犬倒地，打算觸碰其身體時，亦當場感到觸電。該酒店自3月起停業，有狗義工質疑酒店管理不善，懷疑令狗隻電死，擬向酒店業主追究責任。有狗義工大嘆，「隻狗年紀大，我哋覺得遲早有一日會出事，但估唔到係電死。」 理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，每逢下雨時，一般地燈均有機會因積聚水珠而傳電上地面，又指即使地燈沒有亮燈亦不代表沒有電源，而一旦漏電，人狗均可能觸電致命。

懷疑被電死的唐狗「旺旺」，今年18歲，長期伴於無家者輝哥身旁，一人一狗經常於銅鑼灣附近一帶出沒。今早6時許，輝哥因旺旺不見多時，故四出尋找，結果發現旺旺倒臥在告士打道香港君臨海域酒店的一盞地燈上，當時已毫無反應，當場證實死亡。

狗義工謝小姐憶述，當時輝哥立刻致電另一位狗義工，打算合力把旺旺搬走，怎料2人接觸旺旺身體時卻感到觸電，要找來一塊白布蓋着狗屍才能搬離現場。

事發現場為灣仔告士打道的香港君臨海域酒店，酒店於3月起停業，謝小姐指，自己每天上班都經過上址，發現門外的地燈長期亮着，輝哥及一眾狗義工都懷疑旺旺因地燈漏電而被電死，「今朝落過雨，狗狗又會喺嗰啲位置屙尿」。

記者今午到上址視察，發現地燈位置有凹陷，有人用雪糕筒覆蓋着，而地燈則沒有開啟。酒店附近的商戶指，不清楚酒店地燈是否長期開啟，但有車房則指，昨日附近位置曾爆水管，未知是否與事件有關。

記者今午到上址視察，發現地燈位置有凹陷，並有人用雪糕筒覆蓋，而地燈亦沒有開啟。（余睿菁攝）

輝哥十多年前收養被車撞傷後腳的旺旺，多年來相伴於銅鑼灣某條橋底生活，而告士打道一帶亦是旺旺往常的散步路線。早年旺旺疾病纏身，經狗義工籌款後，獲獸醫治療最後康復；不過，近年旺旺因年紀老邁，加上行動不便，狗義工謝小姐須經常陪伴旺旺橫過馬路，保護牠到住處，避免牠被車撞倒，「我哋都知遲早有事，可能係被車撞死，但點都估唔到會係電死」。

旺旺死後，一眾狗義工籌款讓牠善終，並要求酒店業主支付善終費，以及正視地燈懷疑漏電的問題，望還旺旺一個公道，「好多主人拖狗散步會行過條路， 唔希望有其他人或另一隻狗都出事」。狗義工聯絡香港君臨海域酒店要求向業主跟進，「之後有自稱酒店方面打畀我，話我哋應該報警。又話我睇錯，指盞燈係反射，冇開到。但其實無論盞燈有冇開，都有機會漏電！」

謝小姐對酒店方面的態度感到極不忿，認為對方毫無誠意，「我哋唔係想搞大件事，只係覺得酒店方面應該負返責任」。

香港君臨海域酒店由「百億舖王」黎永滔於2017年購入，是黎氏旗下首個發展的酒店項目，屬「鵬信酒店管理公司」管理，不過酒店自3月起已停業。（余睿菁攝）

翻查資料，香港君臨海域酒店由「百億舖王」黎永滔於2017年購入，是黎氏旗下首個發展的酒店項目，屬「鵬信酒店管理公司」管理，不過自3月起已停業。不願透露負責公司名稱的藍先生表示，如確認酒店外有漏電問題會盡快處理，他又指已與負責事件的狗義工聯絡，索取為「旺旺」善終的公司資料，「我們明白狗主心情，無論邊個負責善終費用都好，只想盡快盡理件事」。記者向詢問其公司名稱是否「鵬信酒店管理公司」時，藍先生稱不願回應。

理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，每逢下雨時，一般地燈均有機會因積聚水珠而傳電上地面，「盞燈凸起反而可以卸走水點，而地燈凹陷反而更容易積水傳電。」他又指，即使地燈沒有亮燈亦不代表沒有電源，「唔着可能因為燒咗，但仍然會有電源到」。

盧覺強補充，正常地燈遇水後應會短路，防止傳電，並應該設有防漏膠，防止因膠老化而進水，故不排除因地燈內置的氣線變濕而傳電，有可能導致人或狗觸電，「個過程好快，人都電得死，莫過話狗」。他提示市民在雨天期間切勿站到地燈上，以免觸電。

香港愛護動物協會今午亦在其社交專頁發文指，旺旺與主人輝哥是愛協多年的「鄰居」，不少同事路經他們的家時，看到人狗之情都會感到溫暖。愛協又指，動物督察已第一時間前赴事故現場查察，以及籌集了火化費用，會繼續給予輝哥支援。