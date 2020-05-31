粉嶺榮福中心法團成功換屆　關注組13人高票當選　盼收緊屋苑開支

粉嶺屋苑榮福中心樓齡27年，距離30年樓齡強制驗樓及大維修工程，只有短短三年的時間。屋苑大維修定必涉及大量金錢，賬目透明度十分重要，屋苑的財政預算案及財政狀況成為業主最關注的項目。 舊有法團在過去三年，年年加收管理費，去年增幅更達10%。今年2月，管理費又再增加7％。有居民認為舊法團增加管理費的諮詢手法透明度低，雖然最終因一眾業主反對加價決定，令事件暫告一段落，但榮福業主對舊法團的處事手法積累出的不滿，令榮福中心迎來一場變故。5月23日，關注組在榮福中心的籃球場召開業主大會，讓業主重新投票，結果關注組13名成員全部當選，委員表示，上任後首要任務是接手上屆留下的合約事宜，盼能收緊屋苑開支。

在今年的2月14日，管理處在榮福中心第一座張貼通告，指2020年至2021年度的管理費會增加7％，並給予14日諮詢期。有住戶指，以往管理處通知業主增加管理費，一般會將通告貼於每座大堂公布板，有人質疑是次做法是因為不想太多住戶見到，變相讓他們無法反對。（圖片來源：榮福中心（居民群組）Facebook）

發生管理費加價一事後，有居民要求清查賬目，當時舊法團及管理處曾答應，就跟進屋苑未來三年的財政預算案及財政狀況開會交代，但最終在會議當日並無派人出席。其後有業主更發現屋苑賬目花費上有很多的不合理和異常之處。一眾關心榮福中心的業主組成「榮福業主權益關注組」（下稱關注組），並決定參與5月23日的法團選舉。

逾500人出席業主大會

5月23日，關注組在榮福中心的籃球場召開業主大會，讓業主重新投票，選出新一任法團,但亦有非舊法團人士同時在場進行大會。據悉，當時現場約有500的業主出席投票。關注組成員現任榮福中心主席楊先生表示，「以往只有200人左右會出席業主大會，現在比之前多了300多人，從來都沒有試過這麼多人，這顯示業主都十分關注、重視自己的權利」。

由於參與人數眾多以及有兩個不同召集人同時進行大會，楊先生憶述，「當時剛好兩個大會的議程重複，兩邊也是在進行『重選委員』（投票）議程，使現場較為混亂」。由於兩個大會都進行投票程序，使居民無所適從。所幸的是，這個情況並沒有維持很久，在兩方溝通後，另外一群候選人亦願意將議程與關注組大會避開，減少混亂。楊先生指，「其實我們也沒有怪責對方之意，他們都願意配合，只是我們比他們早兩星期申請舉辦業主大會。原本以為兩小時可完成大會，最後卻變成五個小時才完成」。

據悉，投票當日，舊法團成員也有參選，但不久便宣布退選。至於其他（非關注組）的候選人則平均只獲得10至11％的票數。反之，關注組的13位成員平均取得七成的票數，在大比數情況下勝出，全員當選。

增加財政透明度

新法團接手後，任期將有年半時間，預計有不少屋苑維修工程單位需要盡快跟進。關注組成員、現為法團委員的Vicki指，他們現時目標是把屋苑這三至四年來的所有工程、非必要項目、維修類項目篩選出來，收緊開支。她舉例指，上屆法團交出的預算案、管理處及保安薪金，僅僅這兩方面的支出一年高達755萬。關注組曾就相關數據作計算，發現管理處員工有35名，當中包括26名為保安，而一年755萬並不是一個正常的數目。她形容，「如果屋苑5、6年來都是這樣，會是一個很大的數字，佔屋苑的大部分開支」。Vicki指，「以往他們（舊法團）怎樣做，沒人知道。是否長期使用同一個人或同一間工程公司，就一直聘用呢？」她表示上任後成員會先就現有合約與其他工程公司作出一些比較，「會先看金額，更新合約」，以收緊開支為先。

關注組13人全部當選。（呂凝敏攝）

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至今日（31日），當選法團成員在屋苑內進行謝票，不少居民經過時均向成員致謝。委員Vicki指，目前告示板張貼的仍是3月份的開支，希望未來能增加財政報告的透明度，主席楊先生則表示，法團暫時仍以處理上手遺下的合約為主，暫不會增加新工程合約，盼能改善日後的屋苑管理及維修情況。