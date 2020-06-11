【新冠肺炎】殘疾人士宿舍訂造隔板、噴灑抗毒塗層加強防疫

本港近月新冠肺炎感染個案持續低水平，不過社福機構仍然不敢鬆懈。殘疾人士如智障及自閉症人士等防疫意識低，有院舍特別在電梯、扶手及飯堂等地方噴射防病毒塗層，並要院友在進食前後消毒雙手，加強防疫，以減低傳播風險。 攝影：梁鵬威

香港耀能協會一直服務肢體殘障、痙攣、智障、自閉症等人士，協會服務總主任葉惠儀指，院舍自3月下旬起停止親屬探訪，家人十分擔心子女安危，雙方惟有透過電話或視像與院友對話。她憶述，疫情爆發得最嚴重期間，院舍仍然須24小時運作，而職員仍要回院舍工作，「不能在家辦公，但有他們全天候照顧院友，院友的心情反而會好點」。雖然外出活動、日間工場等全面暫停，但葉惠儀說，院舍位於何文田，隔離期間也曾試過帶領院友在附近遊車河兜圈，「讓他們開心些」。

香港耀能協會服務總主任葉惠儀指，疫情爆發得最嚴重期間，院舍仍然須24小時運作，而職員仍要回院舍工作，但同時因日間工場暫停，院友反而獲得更集中的照顧。（梁鵬威攝）

2003年本港爆發沙士，葉惠儀指協會汲取了沙士經驗，自03年後一直備存至少3個月的防疫用品量，設立防疫指引，如訂立遇上疫症懷疑個案的處理方法，並教育服務使用者正確戴口罩等。她又指，由於日間工場準備於6月中重新開放，故協會特別訂造透明擋板，擺設於飯堂桌子上，以防進食期間有飛沬傳播。她補充，由於殘疾人士防疫意識有限，故協會職員須比平時多花約10分鐘，帶領他們進行清潔衞生工作，如在進食前後均須消毒雙手等。

協會職員須比平時多花約10分鐘，帶領殘疾人士院友進行清潔衞生工作，如在進食前後均須消毒雙手等。（梁鵬威攝）

除了院舍的防疫工作，香港耀能協會亦於3月份為14個住宿服務單位噴灑由「香港科技大學─捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」研發的新型多層次抗病毒塗層GERMAGIC™ THYME，包括電梯、扶手、窗簾及飯堂等。

社署於上月4日推出「噴灑防病毒塗層津貼」，支援全港逾1,000間安老院及殘疾人士院舍噴灑塗層。聯合實驗室顧問洪思聰指，至今已為超過800間安老院及院舍噴灑塗層，惟有些院舍正進行招標，未來將陸續進行噴灑工作。洪補充，塗層的有效期約90天，如遇上漂白水或酒精會影響效能。他又指，社署津貼足夠院舍至少噴灑兩次塗層，加強防疫。