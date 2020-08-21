「南昌220」啟用　租戶下周正式入伙　連鎖傢俬店提供購買優惠

香港房屋供應問題向來備受關注，根據房屋署資料，2020年6月底，約有15萬一般公屋申請，以及約10萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3年。 香港社會服務聯會 (下稱社聯) 推行的「南昌街組合社會房屋計劃」項目，提供共89個單位，讓長期輪候公屋或居住在惡劣環境的基層市民住在其過渡性社會房屋，等待「上車」機會。據悉，租戶能在8月底陸續入伙，最早一批更在下周一（24日）便能正式入住。

「組合社會房屋計劃」是一個由社聯策劃及統籌，社會各方合力推動的過渡性社會房屋項目。計劃利用閒置用地及利用組裝合成建築技術興建組合屋，為長期輪候公屋或居住在惡劣環境的基層市民提供可負擔的過渡性社會房屋，以改善基層市民的生活質素。在提供過渡性社會房屋的同時，亦會有社會服務以回應基層所需，由非牟利機構或社會企業管理及提供社區網絡和支援服務，協助基層住戶改變貧窮和在社會被孤立的情況。

「南昌街組合社會房屋計劃」項目是利用閒置用地及利用組裝合成建築技術興建組合屋，提供一人、二人、三人住戶單位及無障礙單位。單位面積由130至293平方呎不等，對象為有明確過渡性房屋需要（輪候公屋最少三年），現正居於不適切住房的家庭及人士，租約期為2年。樓宇現命名為「南昌220」，位於深水埗南昌街202至220號。樓高及單位數目1棟4層,提供89個單位。當中包括35個1人單位、29個2人單位、23個3人單位及2個無障礙單位。預計入住人數為164至166位市民。每個單位均有附設獨立洗手間及浴室、冷氣機、抽氣扇、電熱水爐，另更設有電爐的煮食空間。租金則參考綜合社會保障援助（綜援）的租金津貼或不超過住戶入息25%，以較低者為準。

當中，大型家庭用品連鎖店實惠也為計劃的5個示範單位提供傢俬陳設，並給予成功申請入住之住戶傢俬組合購買優惠。實惠指，是次項目人均居住面積約75平方呎。故他們選出不同的實用傢具，盡用有限空間，優化家居生活。

社聯「組合社會房屋計劃」目前共有3個項目，合共提供約400個單位。除了剛完工的「深水埗南昌街項目」外，「深水埗欽州街項目」已獲得關愛基金資助購買及興建組合屋，項目正準備工程招標，興建工程需時約12個月，預計最快於2021年底入伙；「葵青業成街項目」則獲得政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助，即將進行招標工作。