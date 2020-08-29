【泡泡龍失竊】Invader粉絲群組助整合　揭全港12作品離奇消失

太子康美樓外牆的泡泡龍失竊事件曝光後，除了有市民早前發現跑馬地協和里斜坡上的功夫狗亦遭神秘人鏟走，多個Invader愛好者的群組協助整合，發現連同泡泡龍及功夫狗，全港共有12個地點的Invader作品離奇消失。

跑馬地協和里一幅斜坡上的Invader功夫狗，近月亦離奇消失。（呂凝敏攝）

康美樓業主代表Pat表示，失竊報道刊出後，有熱愛Invader的群組主動聯絡她，並告知她全香港包括康美樓在內，共有12個地方的Invader街頭作品無故消失。記者根據群組提供的資料，走訪12個分別位於九龍城、油尖旺及中上環的地點，證實Invader訪港時留下該批作品，統統被人鏟走，當中包括公共地方及私人物業位置，但已無從考究每件作品消失的日子，以及是何人鏟走，也未能得知這些失竊事件，是否與上文閉路電視片段拍得的涉事男女有關。

全港12個Invader街頭作品「被消失」：

荔枝角道135號康美樓大廈外牆

跑馬地協和里對出斜坡

中環炮台里

上環皇后大道西及水坑口街交界滙豐銀行對上牆上

九龍城獅子石道光大樓

九龍城龍崗道

赫德道麗景酒店對面

威靈頓街、砵甸乍街及擺花街交界

金巴利道威尼斯桑拿樓梯對出

彌敦道iSquare、麼地道及北京道交界花槽石壆

油麻地廟街

金巴利道長利商業大廈對出

全港12個「被消失」的Invader作品分佈圖