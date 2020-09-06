【荒廢十年】旺角街市重建計劃多次改動　發展局煞停賣地有新計劃

前旺角街市大樓由2010年起，關閉至今已經超過10年。政府近日決定放棄賣地，改由市建局翻新，最快於2021年以「地區康健站」過渡性形式投入服務，2024年正式成為「地區康健中心」作短中期用途。有區議員對新方案表示歡迎，但促請政府在大樓用地增設長者牙科服務，以回應區內的龐大需求。

前旺角街市大樓由2010年起，關閉至今已經超過10年。政府近日決定放棄賣地，改由市建局翻新，最快於2021年以「地區康健站」過渡性形式投入服務，2024年正式成為「地區康健中心」作短中期用途。

油尖旺區議會於本月3日舉行社區建設委員會，食物及衞生局與市區重建局就旺角街市大樓重建計劃諮詢區議會，表示由於前旺角街市是市建局正在進行的「油旺地區研究」內其中一個更新節點，發展局決定在研究完結前，暫時不會進行賣地，以便整體規劃，而新計劃將分為短、中、長期三個階段，方案得到市建局同意。

新計劃分短中長期三個階段

食衞局代表會上表示，去年施政報告中指出，希望透過撥款形式資助非政府機構（NGO）設立過渡性質的「地區康健站」，最快於今年底提出計劃書，邀請非政府機構參與，預計2021年可以推出「地區康健站」此為短期階段；至於中期階段，會以前旺角街市大樓進行重建改造工程，翻新內部，初步預計可於2024年完成，較原定計劃透過賣地條款要求發展商於用地內設置油尖旺康健中心的2026年，提前兩年時間；而長期階段方面，市建局將與發展局及食衞局合作，在油旺區內覓得合適的地點，重新規劃油尖旺康健中心，作為康健中心長遠的選址。

區議員促增設長者牙科服務

油尖旺區議員林兆彬對政府的新方案表示歡迎，指政府本來打算將大樓用地賣給私人發展商興建商業大樓，新計劃則交由市建局規劃油尖旺康健中心，且預計比原定計劃快兩年完成。 但他在會上作出臨時動議，促請政府於大樓用地增設長者牙科服務，以回應區內長者的龐大需求，「由2015年講到依家，去到2018、2019年幾次會都有講要增加長者牙科服務，所以我在會上再動議議案」，臨時議案最終獲得通過。

油尖旺區議員林兆彬對政府的新方案表示歡迎，但促請政府在大樓用地增設長者牙科服務。（資料圖片）

林兆彬在會上作出臨時動議，促請政府於大樓用地增設長者牙科服務，以回應區內長者的龐大需求，議案獲得通過。（林兆彬提供圖片）

旺角街市大樓於1977年落成，位於廣東道和亞皆老街交界，但隨着花園街街市及大角咀街市先後在1988年及2005年落成啟用，導致旺角街市攤檔的空置率持續達六成以上，至2005年，油尖旺區議會贊成關閉旺角街市，食環署與檔販在賠償及安置問題拉鋸5年，至2010年3月1日，街市才正式關閉。

翻查資料，大樓的重建方案多次作出改動。2018年11月，食衞局在油尖旺區議會大會建議在街市舊址興建地區康健中心、母嬰健康院和長者健康中心；至2019年3月，局方再諮詢油尖旺區議會社區建設委員會，剔出母嬰健康院，僅包括地區康健中心、長者健康中心和長者健康外展隊伍，並有區議員要求政府增設牙科服務，當時用地已納入2019-20年度的賣地計劃，打算由私人發展商興建商業大廈，市場估地皮值介乎12億至17億元，樓面地價1萬至1.4萬元。事隔一年，政府又推翻原來計劃，於今年2月將地皮剔出2020至2021年度賣地表，改由市建局翻新成地區康健中心，至9月3日，食衞局與市建局諮詢油尖旺區議會社區建設委員會。