逸東邨德逸樓旁的工地在年初已開始興建伊斯梅爾清真寺和社區中心，至今逾半年仍未有電力供應。現址正使用臨時的柴油發電機作供電之用，但發電機每晚產生的聲響及柴油燃燒的氣味不但擾民，也影響附近居民的作息和健康。今日（9日）離島區議會社區事務及文化康樂委員會商討該處供電問題，有區議員就此向相關部門提出查詢，以及促請盡快處理目前情況。

伊斯梅爾清真寺和社區中心在年初已開始興建，其位置鄰近逸東邨德逸樓。（鄧詠中攝）

區議員就事件向相關部門查詢，盼了解上述建築物（伊斯梅爾清真寺和社區中心）向政府部門和中華電力有限公司申請供電及跟進情況。

路政署回覆指，署方得悉中華電力公司會將會在逸東邨附近的公用道路鋪設地下電纜，為上述地方供應電力。署方將會盡力配合該公司加快處理相關的挖掘准許證申請，以減少因使用臨時發電機而對市民產生的滋擾。

中華電力有限公司則指，他們在5 月時寄給申請者供電條件書及客戶電錶箱規格要求，並即時向政府部門申請掘路工程許可證。 相關政府部門在近日發出許可證，待客戶完成安裝所需裝置，並確認裝置符合規格後，預期可於大約兩個星期完成該項供電接駁工程。為了盡快提供電力予客戶，工程人員正密切與客戶溝通及提供技術支援。此外，他們關注上述工程的進度，惟客戶的裝置必須符合相關規格及安全要求，公司才可以安排接駁電力及安裝電錶。