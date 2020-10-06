以「孤獨共振」為主題　第三屆「獨立出版迷你書展2020」開幕

因應新冠肺炎疫情，書展需要延期舉行，而由本地文化機構合辦的「獨立出版迷你書展2020」，亦由原定7月改至本月舉行。在10月6日至18日的兩星期內，位於灣仔富德樓內的艺鵠書店由星期二至日將會展示一些主流以外、屬小規模、個人化而多元的本地獨立出版書籍，惟部分原定的主題活動則需要取消。

本地獨立出版單位包括水煮魚文化、香港文學館、出版前沿共同體等，原定於今年7月15日至21日合辦「獨立出版迷你書展2020」，惟因疫情需要延期舉辦。早前主辦單位宣布將於10月中復辦，書展亦於今日（6日）開幕。

大部分出版物低至八折發售

獨立出版迷你書展來到第三屆，今屆書展以「孤獨共振」為主題，主辦單位在活動的簡介上表示，雖然近期社會氣氛令人窒息，但在疫情相對受控之時，他們希望爭取當下，以書與讀者連結。書展展出不少「三中商」主流以外，包括社會丶心理丶電影丶舞蹈丶劇場丶文學丶社區關注丶香港農業等題材的書籍，而出版物大部分以低至八折發售。主辦單位又認為，「不論時勢多壞，出版與閱讀，可以令思想更自由。」