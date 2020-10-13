清潔用品公司為逾30間長者中心送消毒產品　望緩解社區疫情壓力

本港新冠肺炎疫情持續，主要生產清潔和健康用品利潔時香港宣布策動社區防疫支援計劃，繼早前有需要或低收入家庭學生送出個人防疫物資後，近日將繼續夥拍多間本地非牟利機構，推出第二階段計劃，為長者提供優質的消毒產品，以支援社區抗疫。

利潔時香港將夥拍多間本地非牟利機構推出第二階段計劃，為長者提供優質的消毒產品，以支援社區抗疫。 （利潔時香港圖片）

料近7,000名長者及院舍員工受惠

早前利潔時與香港幼兒教育及服務聯會合作，在首階段計劃中已陸續向超過60間學校約4萬名有需要或低收入家庭的學生送上滴露及澳樂家個人防疫物資。在第二階段計劃，利潔時及旗下品牌滴露將聯同保良局、基督教香港信義會社會服務部及香港婦聯，為超過30間長者中心及院舍送出滴露家居消毒藥水，以緩解各長者服務單位對清潔及消毒物資需求的壓力，以便加強院舍及中心的消毒工作，保障長者與職員的健康。是次捐贈預計將能直接令近7,000名長者及院舍員工受惠。

基督教香港信義會社會服務部助理總幹事何顯明先生表示，雖疫情在本港稍有緩和，但清潔及消毒的工作亦都不容鬆懈。因為若有院舍感染，對機構及院友之影響十分嚴重，對體弱長者的健康風險影響更甚。為減低感染病毒的風險，各長者中心及院舍均加強清潔及消毒工作，致使對相關物資的需求大增。而香港婦聯社會服務總監謝永恒先生則指，不少需要照顧長者的低收入家庭不時向他們反映，對防疫物資有殷切需求，認為利潔時此階段的消毒產品援助能為社區，尤其是低收入長者家庭，帶來一點溫暖。

利潔時健康事業部香港及臺灣地區總經理Pankaj Agarwal指出，社區對計劃首階段的參與及回應讓他們更深切地相信，平等地享有高品質的衛生、健康和營養並不是特權，而是每個人的權利；期望把計劃第二階段擴展至長者中心及院舍，可與各非牟利機構一同由社區衛生着手，打破傳染鏈，緩解社區疫情的壓力。