荃灣如心廣場引入新科技　搭𨋢毋須碰按鈕　減感染病毒風險

疫情肆虐，不少市民外出接觸公共物件以及升降機按鈕時，都小心翼翼。荃灣如心廣場一期及二期近日引入由香港生產力促進局最新研發的「kNOwTouch無觸按鈕」，讓商場訪客在乘搭升降機時，可隔空按鈕前往指定樓層，毋須觸碰面板，減低公眾感染病毒的機會。

華懋集團旗下如心廣場商場一期及二期，率先引入由香港生產力促進局（生產力局）最新研發的「kNOw Touch無觸按鈕」。（華懋集團提供圖片）

華懋集團數碼轉型總監胡達晴表示，「集團正加速數碼轉型，同時積極支持本地科研計劃和初創企業的發展。是次華懋集團與生產力局合作，是全港首間企業採用由該局首創的『kNOwTouch無觸按鈕』，為市民帶來一個更安全安心的購物、餐飲、消閒及娛樂體驗。」胡達明續指，集團會與生產力局繼續合作，在不同的業務範疇上應用更先進的科技。

香港生產力促進局總裁畢堅文則表示，「疫情期間，生產力局自行研發的本地科研成果『kNOwTouch無觸按鈕』，成本相宜、效益高，而且安裝簡易，利用創新科技協助有效防疫抗疫，『kNOwTouch』繼早前進駐部分政府及公營機構大樓後，獲華懋集團如心廣場作為首個引入此項苟地科研的商業建築，透過科技加強公共衛生。」