漁護署出圖鑑教分5類毒蛇　籲郊遊時遇到應保持距離

「秋風起，三蛇肥」，近日秋意來臨，市民郊遊時亦容易遇上蛇。漁護署日前在Facebook發文，以圖鑑形式介紹本港5種毒蛇，並呼籲市民看到蛇時需保持冷靜，亦不要傷害牠們。

漁護署在facebook發文指，蛇在秋天的時候會為冬眠做好準備，大量進食以貯存豐厚脂肪過冬，故市民近日郊遊時，有機會見到「肥蛇」出沒，呼籲大家見到蛇時要保持冷靜。署方提醒，蛇是被動的動物，多數不會主動攻擊人，故市民見到牠們時應保持距離，也不要傷害牠們。

漁護署日前在Facebook發文，以圖鑑形式介紹本港5種毒蛇。（B仔自然教室 Mr. B Nature Classroom圖片）

本港5種毒蛇分類：

金環蛇又名金腳帶，主要於植被茂密和水源充足的小丘和低谷地帶棲息。（B仔自然教室 Mr. B Nature Classroom圖片）

金環蛇（Banded krait）

金環蛇又名金腳帶，主要於植被茂密和水源充足的小丘和低谷地帶棲息，以小型脊椎動物為食。全身有黑黃相間環帶，黑色環紋比黃色環紋略寬。金環蛇毒性很強，足以致命。

原矛頭蝮又名「龜殼花」，因頭部屬典型的長三角形，頸部細小，形似烙鐵，故被俗稱為「烙鐵頭」。（B仔自然教室 Mr. B Nature Classroom圖片）

原矛頭蝮（Pointed-scale Pit Viper）

原矛頭蝮又名「龜殼花」，因頭部屬典型的長三角形，頸部細小，形似烙鐵，故被俗稱為「烙鐵頭」。牠以魚、蛙、蜥蝪、鳥、鼠等為食，甚至會捕吃其他蛇類。

珊瑚蛇又名麗紋蛇，身體大多呈紅色或橙色。（B仔自然教室 Mr. B Nature Classroom圖片）

珊瑚蛇（Coral snake）

珊瑚蛇又名麗紋蛇，身體大多呈紅色或橙色，帶有白或黃色邊的幼黑環紋。棲息於水源附近和林間，以捕蜥蝪和其他蛇為食，高毒性，毒液可以致命。

紅脖游蛇的紅頸位置亦能釋出毒液。（B仔自然教室 Mr. B Nature Classroom圖片）

紅脖游蛇（Red-necked Keelback）

身體呈橄欖綠色，帶黑斑和黃綠色斑點，明顯特徵為紅色頸部。紅脖游蛇擁有後毒牙，故咬人時輸出毒液機會較低，不過其毒液足以致命；另外牠們的紅頸位置亦能釋出毒液。

眼鏡蛇俗稱「飯鏟頭」。（B仔自然教室 Mr. B Nature Classroom圖片）

眼鏡蛇（Chinese Cobra）

俗稱「飯鏟頭」。眼鏡蛇身上有細環紋、頸背則有白色環紋。眼鏡蛇被激怒時，前身會昂起，膨大頸部後方的花紋呈眼睛狀，因而命名。