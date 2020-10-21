青協大數據分析社交媒體毒品帖文　大麻、迷幻藥最多人討論

青少年容易透過社交平台接觸有關毒品的資訊，如缺乏危機意識，可影響深遠。香港青年協會青年違法防治中心推行「Project RADAR II─隱蔽吸毒及干犯毒品罪行輔導計劃」，與科技公司聯科集團合作，推行本港首個分析毒品相關帖文的研究項目，運用人工智能系統及大數據分析，嘗試以客觀角度分析社交媒體用戶對毒品的想法及吸食原因，期望能制定出具針對性的抗毒教育策略。

香港青年協會青年違法防治中心推行「Project RADAR II─隱蔽吸毒及干犯毒品罪行輔導計劃」，與科技公司合作，推行本港首個分析毒品相關帖文的研究項目，運用人工智能系統及大數據分析，嘗試以客觀角度分析社交媒體用戶對毒品的想法及吸食原因，期望能制定出具針對性的抗毒教育策略。（青協提供圖片）

「Project RADAR II─隱蔽吸毒及干犯毒品罪行輔導計劃」由青協青年違法防治中心主辦，禁毒基金贊助，為期三年。為全港10至35歲「隱蔽吸毒青少年」、「潛在或干犯毒品相關罪行青少年」以及其家人提供輔導服務；該計劃嶄新引入人工智能系統及大數據分析，了解本地毒品問題和趨勢。

與毒品相關帖文數目 4年急升423%

計劃分析在本港2016年至今年6月30日進行，偵測逾30萬篇毒品相關的帖文及留言。研究發現，近年社交媒體涉及毒品相關的帖文數目及瀏覽量大幅上升。帖文數目由2016年的1,001篇，上升至今年中的5,237篇，升幅高達423%；估算瀏覽量亦由2016年的440萬次，上升至今年中的1,734萬次，上升比率為298%。最多人討論及持正面態度的毒品首四位分別是大麻、啟靈藥（LSD，俗稱迷幻藥）、迷姦水（GHB）和白瓜子。

分析亦指出，在研究範圍內的毒品帖文及留言中，與大麻相關的帖文數目，由2016年的815篇，上升至今年中的3,532篇，比率急增333%。此外，部分社交媒體用戶對毒品存在誤解，包括低估毒品對身體的危害（52.9%）、誤以為毒品是合法（29.2%），以及誤以為毒品有藥用價值（17.9%）。至於吸毒原因，首三位分別是尋求刺激感（42.4%）、低估吸毒的嚴重性（25.1%），以及擺脫負面情緒（13.5%）。

盼就數據找出高危用戶 制定針對式禁毒教育

青協青年違法防治中心單位主任李少翠指出，雖然網絡世界可匿名或隱藏真實身分，上述研究結果未必完全反映本港的毒品現況，惟是次大數據分析對禁毒輔導治療和預防教育，具有重要的參考作用。同時有助了解社交媒體用戶對毒品的態度及行為模式，若配合社工的前線經驗，相信可進一步掌握本港的毒品情況。李少翠建議持續更新數據庫，能有助政府相關部門、禁毒工作者及公眾掌握最新趨勢，從而制定出針對社交媒體的禁毒宣傳教育，盡早對高危用戶提供適切教育及輔導。

是次分析亦發現，社交媒體充斥着很多毒品的錯誤信息及誤導資訊。李少翠建議需加強社交媒體用戶對毒品的危機意識，特別是針對大麻、啟靈藥（LSD）等近期網上最多人討論的毒品，令用戶具備理性分析及篩選資訊的能力。她亦建議社工、老師及家長多留意和關心青少年使用社交媒體平台的習慣，如會否在社交媒體分享或討論毒品問題、追蹤高危用戶和具危機的資訊，同時認識毒品相關的隱語及關鍵詞，可有助及早尋求支援。

青協青年違法防治中心亦透過轄下地區外展社會工作隊、深宵青年服務和青年支援服務，就邊緣及犯罪青少年經常面對的三大問題，包括「犯罪違規」、「性危機」及「吸毒」，提供預防教育、危機介入與評估，以及輔導治療；另外亦推動專業協作和研發倡導。「青法網」和「違法防治熱線8100 9669」，為公眾提供青少年犯罪違規的資訊和求助方法，在上環永利街亦為有需要的青少年提供短期住宿服務。