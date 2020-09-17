油麗邨未成年男女離奇昏迷　疑與吸食毒品有關　少年今早仍危殆

油塘油麗邨一對少年男女昨晚離奇昏迷逸麗樓地下長櫈，消息稱，警方初步調查後，得知男女事主有不良嗜好，他們昨晚（16日）相約一名朋友在逸麗樓對開見面，並向朋友透露赴約前不久曾吸食毒品，2人稍後突神智迷糊及昏迷，警方事後在現場檢走3樽不明液體將交政府化驗所化驗，亦會進行毒理化驗，以了解兩人昏迷原因，初步相信案件不涉及自殺。警方正追查毒品來源及吸食地點等，案件交由觀塘警區重案組第二隊跟進。而15歲少年今早情況危殆，13歲少女則情況穩定。

↓↓童黨相約屋邨公園 二人突然暈倒↓↓

昏迷街頭2人分別是15歲姓吳少年及13歲姓嚴少女，2人均住在油麗邨，吳在香港專業教育學院就讀，嚴女就讀區內一中學。據悉，2人均有吸食毒品習慣，分別有與未成年少女發生性行為及傷人等案底 。現場消息稱，2人昨晚近7時相約一名15歲少年朋友在逸麗樓對開見面，其間向朋友透露赴約前不久曾吸食毒品，3人會面後10分鐘，吳突倒臥長櫈上，嚴女則陷半昏迷，朋友見狀，立即召喚3名年齡相約的少年到來協助，眾人試圖喚醒2人不果，於7時47分報警。警方到場後，在現場發現2個裝有不明液體的膠水樽，一個裝有不明液體的可樂樽，有人透露昏迷2人曾飲下有關飲料，亦曾嘔吐。警方其後將3個膠樽檢走，交政府化驗所化驗，並進行毒品測試等。

昨晚7時47分，警方接獲報案，指1男1女在油麗邨逸麗樓對開暈倒。救援人員接報到場，發現2人昏迷，分別被送往聯合醫院及伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作「有人暈倒」。目前少年仍然危殆，少女情況穩定。