運動場強光直射民居　青衣居民難入睡

有青衣區區議員近日收到市民投訴，指青衣運動場的泛光燈強光直射民居，造成滋擾，居民晚上難以入睡。

青衣區議員冼豪輝昨日（10日）在Facebook上指，青衣運動場內有四支強光燈在晚上直照民居，他自上任以來曾接獲3至4宗居民投訴。他解釋指，強光問題自近年趨嚴重，因青衣運動場被用作香港足球總會舉辦職業足球聯賽，而每逢有賽事，運動場燈光便會增強，「正常居民跑步，燈光可能只是等級一，但每有比賽，燈光便會增強至等級三的程度。」

強光問題自近年趨嚴重，冼指，因青衣運動場被用作香港足球總會舉辦職業足球聯賽，而每逢有賽事，運動場燈光便會增強。（受訪者提供）

運動場晚上長期亮起強光，影響了附近住戶作息。冼表示，附近屋苑如盈翠半島及宏福花園的低層住戶長期受光污染滋擾，「有些有小朋友的家庭早睡，但燈光亮至10時多，令人難以入睡」。

冼豪輝表示，事後曾向康文署建議調整泛光燈光度，經署方研究後，將決定先試行更換運動場的一枝燈柱的全部泛光燈及增設遮光罩，預計工程費用約120萬元，建議已獲得區議員支持及通過。不過工程於2021年9月才啟動，預計需時一個半月完成，意昧居民仍須受強光照射多一段時間。