正生書院財困｜僅剩5個月營運資金　教師自願減薪推助學計劃救亡

位於大嶼山芝麻灣的正生書院，多年來一直為染有毒癮的年輕人提供更生服務。然而，在疫情以及收生人數下跌雙重夾擊下，正生書院目前的經費僅足以營運五個月。 正生書院創校校長陳兆焯表示，學校的財政缺口達每月40萬元，急需市民大眾伸出援手。他呼籲市民支持「正生助學計劃」‍‍，透過月捐計劃為學校提供穩定的現金流。

陳兆焯（右）指，學校的財政缺口達每月40萬，急需市民捐款支持。（資料圖片/黎梓緯攝）

正生書院目前的經費僅足以營運五個月，師生一同呼籲各界捐款救亡。（正生書院facebook圖片）

在過去9月，陳校長剛踏進耳順之年，要守住20多年的心血，陳兆焯從未歇息，想盡辦法為正生的經費而奔波。在疫情以及收生人數下跌雙重夾擊下，正生書院的財政狀況令人擔憂。「最大開支係30名員工的薪金，每人25,000元，一個月最少耗費70萬有多。」‍‍若計入住宿、伙食、船隻維護等開支，每月總開支達120萬元。他續指，書院約65%的收入為同學的學費和生活費；25%依賴捐款，餘下的10%則靠正生自己營運的社會企業填補。屈指一算，每月還需40萬元才達收支平衡的門檻。

香港吸毒青年人數下降，正生書院的學生人數較高峰期大減七成。（資料圖片/黎梓緯攝）

香港吸毒青年人數下降，正生書院學生人數亦由高峰期的132人，下跌到現時的36人。正生的學員亦由以往接收年輕癮君子，到現時接收更多情緒、行為上有偏差的隱蔽青年。「賭博、飲酒、色情網站之類都係一種成癮行為。」‍‍陳兆焯認為這些行為的性質和毒品一樣，同樣需要正生的協助。

刻苦的學習環境，讓學員有機會反省自己作出的偏差行為，改過自新。（資料圖片/黎梓緯攝）

校長教師自願減薪五成渡難關

相比是次難關，正生書院去年的財政狀況更加嚴峻，資金僅夠學校營運兩個月。開源的工作暫時未見成效，同工上下唯有節流共渡時艱。去年，教職員自願放無薪假，4名資深教師各放3個月。今年，陳校長和一些教職員自願減薪，將三分之一至一半工資捐出，而部分職員在衡量過財政能力後，則以「十一奉獻」形式，捐出十分之一薪金給學校，略盡綿力讓更生工作不致停擺，繼續春風化雨。

陳校長以及部分教職員自願減薪，與學校齊上齊落。（資料圖片/黎梓緯攝）

正生書院以刻苦聞名，作為學校的一分子，同學有責任將校園的每個角落打理得整整齊齊，輪流煮飯、清潔操場、斬草開路，對同學來說都是等閒事。學校面對財政難關，陳校長就表示，「對同學生活上完全無影響。」‍‍畢竟正生的精神是藉最基本的生活來鍛煉個人意志，同學生活質素減無可減。

偏僻的正生書院是天然的隔離營，陳兆焯夠膽說，正生是香港唯一在疫情下如常運作的學校，取消的只是學界比賽以及每月一次的家人探訪機會。對正生書院36名學生而言，在荒野山頭吃飯洗澡齊上齊落，學校就是他們的家，任誰都不願學校在疫情下倒閉。

正生書院位於大嶼山芝麻灣，位置偏僻。（資料圖片/黎梓緯攝）

日前，正生書院在社交平台發文，呼籲市民支持「正生助學計劃」‍‍，透過月捐形式為學校提供穩定的現金流 ，協助學校建立長遠規劃。陳兆焯期望，計劃能為書院籌到每月30萬營運資金，「3,000名市民，每人每月100蚊，多啲當然無任歡迎。」‍‍據了解，現時已有超過1,200名市民支持，離目標又近一步。

正生書院助學計劃：https://czsa.asiapay.com/