近日佐敦出現一個「社區雪櫃」，內裏放滿食物，情節如同電影《麥路人》情節一樣。「社區雪櫃」的發起人簡先生直認受《麥路人》啟發，希望為社區上的基層略盡綿力，為疫情下失業及低收入人士提供領取食物的機會，他指放置雪櫃而非層架，是希望為領取食物的人提供一種「家的感覺」，「就好似你返屋企會打開雪櫃攞嘢食咁」。簡先生笑言沒想過此舉引來迴響，「希望其他地方都有我呢啲咁傻嘅人，做同樣嘅事，為基層貢獻更多」。

在佐敦吳松街路旁，周五（13日）起突然出現一個塗上藍色油漆的雪櫃，上面寫有「FREE FOOD」、「GIVE WHAT YOU CAN GIVE，TAKE WHAT YOU NEED TO TAKE」、「送你所想，取你所需」等字眼。（陳浠文攝）

在佐敦吳松街路旁，上周五（13日）起突然出現一個塗上藍色油漆的雪櫃，上面寫有「FREE FOOD」、「GIVE WHAT YOU CAN GIVE，TAKE WHAT YOU NEED TO TAKE」、「送你所想，取你所需」等字眼。打開雪櫃門，內裏有餅乾、即食麵、朱古力、紙包飲品甚至肥皂，連日來有人放食物，也有人領取食物，情景與描寫露宿者生活的港產片《麥路人》一樣。發起人簡先生接受《香港01》訪問，直認此舉受《麥路人》啟發，「以前都諗過會做，例如擺個置物架喺度，同大家共享資源，後來睇完套戲，覺得放個雪櫃喺度都得」，於是他便提醒附近垃圾站的清潔工，如有人棄置雪櫃便通知他，「社區雪櫃」從此誕生。

盼其他地區人士仿傚 令更多基層受惠

原來，簡先生是上址樓上一個體育非牟利團體的負責人，一向積極行善的他，早於3年前便與同事在區內人低收入家庭派發飯盒，「之前每個月都上門派400個飯盒，但依家自己年紀大，無辦法逐家逐戶派，就諗不如喺一個位共享食物」。他形容自己在附近街市買菜時，經常看見有很多基層執拾剩菜回家，加上疫情下很多人失業，低收入家庭連三餐溫飽也成問題，故他希望為他們略盡綿力，在上址放了一個雪櫃，讓區內人士共享食物。「點解我會用雪櫃，而唔係一個置物架，係因為我希望佢哋拎嘢食時，有種返屋企嘅感覺，就好似你返屋企會打開雪櫃攞嘢食咁」。

「有好多嘢食都唔係我放，冇諗過啲街坊咁踴躍。」他指自己會在區內一些由少數族裔開設的店舖購入並添置雪櫃內的食物，「去返啲少數族裔舖頭度買，希望可以支持返啲小店，令他們生存到。」簡先生坦言，不怕有人「貪心」地拿走食物，「都係有需要先會去拎，就算佢哋拎啲食物去賣，我都唔會介意」。他笑言由於女兒在網上發帖介紹社區雪櫃，引起迴響，希望其他地區能有有心人仿傚他的主意，幫助更多基層得到基本溫飽，「希望其他地方都有我呢啲咁傻嘅人，做同樣嘅事，為基層貢獻更多」。

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