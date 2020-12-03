香港土地不多，但要吃到新鮮本地菜，可能並沒想像中困難。近年垂直農場在世界各地興起，香港的工廈內亦有一些垂直農場悄悄進駐。於新加坡創立的垂直農場Sustenir Agriculture，去年進軍香港，選址在屯門工廈內，以水耕方法種植一層又一層的蔬菜。現時香港的食品以由外地入口為主，這種不受天氣限制、適用在人口密度高地區的技術，是否可成為本地農業的另類選擇？ 垂直農場近日正舉辦推廣活動，由11月30日至12月13日，一連14日每日會選出3位幸運兒，他們由屯門出車可以自選目的地，車資將全由Sustenir支付，而的士上更會提供香港Sustenir即日新鮮採摘的羽衣甘藍作為贈品，盼讓更多市民認識這種新的種植技術。

LED燈調整特定溫度及濕度種植

垂直農場是一種新型室內種植方式，與傳統農業不同，栽種時依靠的不是陽光和泥土，而是用一排排的層架，在以白色或紫紅色的LED燈和科技控制溫度、濕度的環境下，透過水耕方法來種植不同蔬菜。

日前記者到位於屯門大興工業大廈內Sustenir的垂直農場參觀。農場位於工廈中層，外面與普通的工廈貨倉、單位類似，但走入其中，就會見到農場分開了不同的作業室。除了種子培育室、包裝室等之外，最為壯觀的是場內放置了一排排種滿蔬菜的層架，當中有兩款羽衣甘藍、生菜、火箭菜和冰菜，在紫紅色的燈光之下，猶如走入了未來都市。記者試吃了其中一款羽衣甘藍，只覺爽脆得來亦全沒苦澀味。

減輕因進口農作物帶來的碳排放

除了沒有任何農藥或環境污染物，垂直農場的出現亦有助減輕因進口農作物所造成的浪費及碳排放，而蔬菜由在農場收割至送往售賣點到達消費者手中，「Farm to table」只需約一小時的運送時間，可確保品質維持新鮮。

Sustenir Agriculture公司總經理梅丁捷（Jack Moy）表示，垂直農場利用溫室技術耕作，不受天氣等環境因素限制，佔地少而產量高，在人口密集的地區如新加坡十分適用。他指，香港和新加坡的環境相似，當中新加坡有九成的新鮮蔬菜為進口產品，「我們以為已經算多，但原來的進口比例更是達到98%！」因此團隊於去年開始進軍香港，在港設立農場。

疫情下確保本地有穩定食物供應

梅丁捷又指，疫情下全球的食物供應鏈受到影響，各地的政府都會想到本地種植的可能性，他認為，設立垂直農場可以確保本地有相對穩定的食物供應。他又指，蔬菜種植、包裝、運送均是100%乾淨，可以切合香港消費者對品質的高要求，而公司亦本着在本地種植、僱用本地員工的信念，在技術交流的同時亦可以支持本地社區發展。

Sustenir正舉辦推廣活動，由11月30日至12月13日，一連14日每日會選出3位幸運兒，他們由屯門出車可以自選目的地，車資將全由Sustenir支付，而的士上更會提供香港Sustenir即日新鮮採摘的羽衣甘藍作為贈品，有興趣人士只需在乘車日72小時前到官方facebook專頁，按照表格的步驟報名參加即可，盼讓更多市民認識這種新的種植技術。

Sustenir Agriculture公司總經理梅丁捷（Jack Moy）。（Sustenir Agriculture提供圖片）

活動詳情：

日期：11月30日至12月13日 （連續14日）

乘客上車時間：早上0800-0930

*服務不適用於邊境禁區、所有離島地區（包括長洲、坪洲、梅窩、南丫島、赤鱲角及大嶼山。愉景灣、馬灣、欣澳、香港迪士尼樂園及東涌除外。）