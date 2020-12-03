西九走廊「斷橋」荒廢22年終落實拆卸　區議員反對改建地下車場

荒廢22年的「西九龍走廊位於欽州街的下行斜路」終在下年第三季開始拆卸，騰出的土地將會興建設有200個停車位的地下智能停車場以及休憩公園。南昌西區議員衞煥南批評，有關用地荒廢多年，歡迎政府清拆的決定，惟他擔心日後興建的地下停車場吞吐量低，要花近5分鐘才能收入或釋出一部車輛，假如有車輛在路面輪候，車龍恐會倒灌至欽州街。他呼籲政府興建多層停車場作為替代方案。

紅框中的「西九龍走廊位於欽州街的下行斜路」，早已在1998年停用。（資料圖片）

西九龍走廊位於欽州街的下行斜路在1988年建成，以便利車輛通往欽州街和通州街，惟政府於九十年代就區內用地重新規劃後，拆卸部分路段以騰出空間興建富昌邨，該路段亦隨即在1998年停用，而餘下的「斷橋」則曬足22年太陽。南昌西區議員衞煥南表示，日前收到路政署的文件，表示正研究拆卸 「西九龍走廊位於欽州街的下行斜路」，拆卸工程最快可於2021年第三季展開，並預計於2022年第四季完成。

他續指，同樣位於工地範圍的「昌新里行人天橋」已定於2021年開始清拆，工程預計最快可於2021年第1季展開，耗時約8個月。運輸署計劃利用清拆之後所騰出的土地，推展深水埗欽州西街休憩用地及設有自動泊車系統的地下公眾停車場項目。

翻查資料，申訴專員公署在今年3月發表一份主動調查報告，建議政府定期檢視天橋路段以及接駁口的規劃，避免長時間閒置，位於欽州街的西九龍走廊下行斜路就是被點名的其中一段公路。而運輸署在剛提交深水埗區議會的文件上提到，經審視當地交通情況後，認為餘下部分已沒有實際需要，故決定將其拆卸。

南昌西區議員衞煥南批評，該下行斜路荒廢多年，歡迎政府清拆決定。（資料圖片／黃文軒攝）

區議員質疑地下停車場吞吐量不足

南昌西區議員衞煥南表示，上述路段已經荒廢20多年，「一直以來都叫政府部門，不如Cut咗佢，避免有人誤闖，但一直都係不聞不問。」及至去年，政府宣布會在欽州街及通州街交界興建地下停車場、組合社會房屋及休憩用地，便開始醞釀清拆荒廢的橋面。

「起停車場我贊成，但地下（停車場）就有保留。」他續指，在去年詢問有關當局時，發現一架車輛進出需時3至6分鐘，質疑地下停車場的吞吐量不足，「假如有20架車排隊，起碼一個鐘頭先入到去。」衞煥南反建議當局興建傳統的多層停車場，司機亦能快速停泊出入，惟政府一直未有釋除疑慮，反指地下停車場在外國盛行多年，模式行之有效。

料建200車位地下智能停車場

政府去年3月提交深水埗區議會文件提到，擬於深水埗欽州街及通州街交界興建地下停車場，選址毗鄰富昌邨，面積約3,400平方米，現時為地政總署斜坡維修組工地及倉庫，正計畫興建兩棟四層高的「欽州街組合社會房屋」，預料在2021年底落成。計畫初步選用「圓軸垂直升降式」技術來提供自動泊車系統，預計能為區內提供約200個泊車位、採用智能泊車系統的地下公眾智能停車場，並會在地面興建一個休憩花園，包括兒童遊樂場地、健身設施、避雨亭等。